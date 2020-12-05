原标题：医护辞职 日首家新冠定点医院“难以支撑”

随着新冠疫情在日本反弹，日本多地医疗机构压力持续增加。日本首家新冠疫情专科医院大阪市立十三市民医院20多名职员辞职，院方急需补充医护力量。

日本《朝日新闻》3日报道，十三市民医院原是一家有18个诊疗科室的综合医院。日本暴发新冠疫情后，市政府4月14日宣布将它改建为疫情专科医院。医院自4月16日起陆续停止门诊、急诊和手术，转出大约200名住院患者，改造病房，按设计可提供90张新冠病床。

但是，从疫情缓解的6月开始，医院医护人员接二连三辞职。截至10月，已有25名职员离开医院，包括4名医生和14名护士，占全体职员的7%。辞职人员中，部分医生无法接诊原专业领域患者，部分护士是因疫情无法接诊孕产妇的产科护士。

医院院长西口幸雄说：“考虑到（医护人员）精神压力，可能无法防止（人员）辞职。眼下依然担忧医院难以支撑下去。”

按院方说法，为防止更多人离职，院方从7月起重新开放产科以外科室的门诊，但接诊量仅为疫情前的一半，非新冠患者的住院患者不足疫情前两成。与此同时，住院的新冠患者大约半数年过八旬，吃饭和排便均需要护士帮忙，进一步凸显护士不足问题。如果没有其他医疗机构支援人手，医院只能接诊60名左右新冠患者。

大阪市其他医院11月26日决定抽调医护人员到十三市民医院。（王鑫方）【新华社微特稿】

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