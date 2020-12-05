原标题：波音签737 MAX停飞后首笔大单

爱尔兰廉价航空运营商瑞安航空3日与美国飞机制造商波音公司签订协议，向波音采购75架波音737 MAX型客机。这是该机型去年3月停飞以来，波音在该机型上获得的第一笔大单。

这75架客机的订单总价超过90亿美元，不过航空运营商在实际支付时一般会得到较大折扣。瑞安及波音均未透露订单的条款细节。

瑞安此前已订购135架波音737 MAX型客机。至此，瑞安订购该机型总数达到210架。

波音预计2024年12月前完成交付。瑞安首席执行官迈克尔·奥利里说，在五年时间内，瑞安机队737MAX客机的占比将由现在的6%增至三分之一。

印度尼西亚狮子航空公司和埃塞俄比亚航空公司2018年10月和去年3月分别有一架波音737 MAX8型客机坠毁，合计346人丧生。随后，各国陆续停飞737 MAX客机。受此影响，波音先前获得的大量该机型订单被客户取消，而新冠疫情又令全球航空客运业务锐减，使得波音新机订单跳水。

美联社说，今年以来，客户已经取消448架波音737 MAX的订单；因航空运营商资金困难，波音担心另外782架该机型订单难以顺利收款、交付。

就在前一天，美国航空公司一架波音737 MAX型客机2日搭载媒体记者飞往其客机维护中心，为美航12月底使用该机型复飞商业航班造势。在因两起空难停飞20个月后，美国联邦航空局11月解除对波音737 MAX的停飞令。

受瑞安订购等利好消息影响，波音股票价格当天大涨6%，收盘于237.2美元，为近9个月以来最高收盘价。（郭倩）【新华社微特稿】

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