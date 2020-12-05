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中国代表：需将冲突后国家的外国驻军犯罪行为绳之以法

2020年12月05日08:17  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国12月3日电 （记者李晓宏）联合国安理会3日举行“建设和平与持续和平：安全部门改革”视频公开会。中国常驻联合国代表张军出席会议并阐述中方立场。

张军表示，在许多冲突后国家，安全部门改革是巩固和建设和平的有机组成部分，也是这些国家实现持久和平与可持续发展的重要基础。近年来，联合国通过在刚果（金）、南苏丹、利比里亚等国开展和平行动与建和项目，支持当事国安全部门改革，动员国际社会加大对有关国家援助，并同区域组织保持密切协调，取得积极成效。同时，国际和地区安全环境正在发生复杂变化，地区冲突仍不断爆发，新冠肺炎疫情更加剧冲突后重建的现实困难。为此，建议从四方面加强和推进冲突后国家的安全部门改革。

张军表示，安全部门改革应由当事国主导，结合当事国国情和具体情况，形成“一国一策”。联合国和国际社会应充分尊重当事国意愿，根据当事国确定的优先重点提供帮助。

张军指出，冲突后国家面临恐怖主义、暴力极端主义、族群冲突等安全威胁，面临网络安全、跨国有组织犯罪等新的风险，应通过改革提高预警能力、应急处置能力、反恐能力。

张军强调，有关冲突后国家还面临外国驻军犯罪行为带来的严峻挑战，需完善法治，将各种犯罪行为绳之以法，坚决杜绝法外行为。

张军指出，安全部门改革要纳入冲突后国家整体发展战略考虑，与经济、法治等领域改革协同推进。双多边伙伴应积极提供援助，确保安全部门改革拥有足够和可持续的资源保障。

(责编：刘洁妍、常红)
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