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中外专家学者在北京香山论坛视频研讨会上热议——

应对全球挑战 唯有团结合作（环球热点）

本报记者 李嘉宝

2020年12月05日05:36  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　北京香山论坛视频研讨会现场。
　　邵龙飞摄

　　近日，北京香山论坛视频研讨会在北京举行。来自12个国家的32位专家学者围绕“加强国际合作：携手应对全球安全新挑战”这一议题，进行深入探讨。

　　与会代表认为，当今世界正面临百年未有之大变局，传统安全和非传统安全威胁呈现叠加交织新态势，国际关系和国际格局发生深刻复杂的新变化，世界各国是休戚与共的命运共同体，团结合作是应对挑战的必然选择。

　　

　　“人类社会面临共同安全威胁”

　　2020年，突如其来的新冠肺炎疫情严重挑战全球公共卫生安全，冲击世界经济运行，还触发了原本存在于国际关系体系中的深层次问题，国际形势不稳定性不确定性明显上升。如何看待当前的全球性威胁和挑战？如何认识亚太及国际形势的新发展、新特点？与会代表高度关注。

　　“我们正经受着前所未有的严峻考验。”中国人民解放军军事科学院院长杨学军在致辞中指出，新冠肺炎疫情加速了亚太地缘战略版图和地区秩序的变化，冷战后保持了近30年的全球战略稳定框架正在瓦解，人类社会在疫情、气候变化、恐怖主义等非传统安全领域面临多种共同威胁。

　　瑞典安全和发展政策研究所所长施万通表示，疫情为亚太各国带来了新的挑战，不同政治体制之间的冲突可能会加剧。疫情期间，部分经济体采取出口限制等措施，导致国际市场上医疗用品等抗疫物资吃紧，影响全球经济复苏进程。但同时，疫情更凸显了各国之间的相互依存。

　　印度三军协会研究所杰出研究员拉凯什·辛格·巴达乌利亚指出，亚太地区的稳定性对全球稳定性来说非常关键。现在，亚太地缘政治秩序受到多方面挑战。全球竞争不断加剧，全球经济秩序正在重建。

　　美国威尔逊中心亚洲项目研究员普拉尚斯·帕拉梅瓦朗认为，人类不仅面临新冠肺炎流行、恐怖主义和跨国犯罪等现实而紧迫的挑战，也面临气候变化、大规模杀伤性武器扩散、网络攻击等长期威胁。各国应通过信息共享、政策协调等方式有效应对这些问题。

　　“我们正在进入一个全新的秩序，不确定性仍将是未来国际秩序的基本特征。”清华大学国际关系研究院院长、世界和平论坛秘书长阎学通说。

　　“美国领导的单极秩序趋于瓦解”

　　当世界走到新的十字路口，国际社会对大国发挥领导力、引领国际合作寄予厚望。而美国近年来连续“退群”“毁约”的种种行为，不仅使全球治理陷入困境，也重创了自身国家形象。

　　英国皇家联合三军研究所所长卡琳·冯·希佩尔指出，特朗普政府时期，美国一直在放弃其扮演多年的领导角色，接连退出多个重要的国际组织和国际协定，在世界舞台上没有发挥积极作用。

　　哈佛大学荣休教授傅高义认为，现在美国必须设法重新赢得其他国家的信任，尽管信任一旦失去就很难恢复。“美国必须恢复与其他国家合作的传统，我们应当在其中发挥专业作用。”

　　如何实现中美等大国关系的良性互动？傅高义认为，美国应该承认中国对世界的贡献，公平地对待中国。他建议中美两国应该建立三种层级的合作机制，即两国领导人层级的合作机制、专业层级的合作机制以及工作层级的合作机制。

　　澳大利亚国立大学战略和防务研究中心名誉教授休·怀特指出，冷战后由美国领导的单极秩序正趋于瓦解，在新的秩序构建过程中，既需要美国在其中发挥重要作用，同时也要尊重中国等其他国家的利益和关切。不顾他人的利益，强行推动自己主导的安全秩序，将导致严重的后果。

　　美国哈佛大学杰出服务荣休教授、肯尼迪政府学院前院长约瑟夫·奈则指出，中美之间不会开启新冷战，两国之间会形成一种“合作竞争关系”。“在竞争的同时，中美也需要在全球气候变化、应对新冠肺炎疫情等领域展开合作，因为这些问题单靠一个国家无法解决。”

　　南京大学中国南海研究协同创新中心执行主任朱锋说：“无论中美如何竞争，都须通过对话与沟通管控危机，这是中美关系不可缺的重要组成部分。冲突激化将给地区和世界的安全、稳定及繁荣带来巨大灾难，两国都必须向世界展示本国的决心、意志和战略眼光。”

　　“各国应团结应对全球性问题”

　　“世界正面临百年未有之大变局，只有秉持人类命运共同体理念，才是应对人类共同挑战、建设更加繁荣美好世界的人间正道，这也正是历届北京香山论坛所形成的最强共鸣和最大共识。”中国人民解放军军事科学院院长杨学军在致辞中的相关主张，引起了与会专家学者的共鸣。“合作”成为研讨会上的高频热词。

　　巴基斯坦伊斯兰堡战略研究所理事会主席哈立德·马哈茂德指出，各国不仅要关注矛盾和冲突，更要关注共同利益和共识，通过彼此受益的合作承担起应有责任。

　　俄罗斯远东联邦大学国际关系学院副院长维多利亚·帕诺娃指出，疫情暴发后，中国向俄罗斯伸出援手，俄罗斯积极帮助欧洲多个国家抗疫，树立了国际合作的典范。“所有非传统安全问题都关乎人类未来，在社区、国家、国际层面都应加强对话与合作。”

　　菲律宾中华研究协会主席罗默尔·班乐义在发言中引用了中国谚语“独木不成林”，来强调各国合作应对危机的重要性。

　　韩国外国语大学全球安全合作中心主任黄载皓指出，面对新冠肺炎疫情的全球大流行，各国要通过沟通来应对安全危机，同时世卫组织等国际机制也应当发挥作用，以增强全球的合作与团结性。

　　拉凯什·辛格·巴达乌利亚指出，亚太区域内国家要通过双边和多边对话建立合作关系，同时也要支持现有对话机制。“世界是一个大家庭，人类是一个整体，我们不能彼此封闭，而要团结起来共同应对气候变化等全球性问题。国家不分大小强弱都需要参与其中，携手对抗风险挑战。”

(责编：牛镛)
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