美国种族歧视竟是“常态”（国际论坛）

美国社会不缺乏反思，但总是缺乏抑制种族主义的切实行动。美国社会金字塔底层人民都知道，《独立宣言》所明确的“人人生而平等”与他们无关

“种族主义是美国主要且持久的特征。”美国种族批判理论学者德里克·贝尔的这一判断，从来不缺乏现实注脚。今年5月，美国非洲裔男子乔治·弗洛伊德遭白人警察暴力执法致死后，以“黑人的命也是命”为代表的反种族主义运动迅速席卷全美，美国学者称之为“美国历史上规模最大的抗议活动”。

美国种族歧视问题引起广泛国际关注，来自国际社会的批评针针见血。54个非洲国家联名向联合国人权理事会提交决议草案，请求联合国介入调查美国及其他国家对非洲裔族群的系统性种族歧视、警察暴力执法等问题。南非执政党非洲人国民大会、非盟委员会、联合国消除种族歧视委员会等纷纷发表声明，谴责种族歧视和种族主义。加纳总统阿库福—阿多愤慨说道：“悲剧的重现让人痛彻心扉，也提醒我们直面丑陋的现实。”土耳其常驻联合国日内瓦办事处代表萨迪克·阿斯兰犀利指出，美国民众的抗议活动揭露了美国社会长达几个世纪的深深的裂痕。

旧伤未愈又添新伤，新冠肺炎疫情冲击下的美国更加凸显系统性种族歧视。“没有什么比这场疫情下的生与死更能体现美国的肤色差异了。”英国《金融时报》如是描述。根据美国疾控中心6月公布的数据，非洲裔美国人的新冠病毒感染率和致死率是白人的5倍，拉丁裔是白人的4倍。美国劳工部11月发布的数据也显示出一道“种族鸿沟”——10月份非洲裔美国人、拉丁裔美国人和白人失业率分别为10.8%、8.8%和6%。正如联合国人权事务高级专员巴切莱特在联合国人权理事会第四十五次会议期间所指出，疫情对非洲裔美国人造成影响的严重程度暴露了他们被边缘化的现实，结束根深蒂固的种族歧视所造成的伤害至关重要。

“只有腐烂的树木才会长出坏苹果”，美国布鲁金斯学会研究人员概括美国种族主义事件频发根源的这一表述最近传播得很远。大量事实表明，美国存在系统性种族主义，导致了包括财富、健康、刑事处罚、司法、就业、住房、政治参与度和教育等诸多方面的不平等。美国前国土安全部部长杰伊·约翰逊坦承：“如果定义得足够宽泛的话，我们可以认为美国的每个机构都存在着系统性种族主义。”美国《时代》周刊文章的阐述更见一层历史渊源——几个世纪以来显性和隐性的种族主义政策都给非洲裔美国人的身体、情感和经济蒙上阴影。美国可能认为已经将奴隶制度丢入历史的垃圾箱，但实际上，今天仍然能够看到正在燃烧的种族主义余烬，并且系统性种族主义不知不觉地进入了许多美国人所崇尚并且维护的制度中。

美国社会不缺乏反思，但总是缺乏抑制种族主义的切实行动。近年来，白人至上主义在美国盛行。今年以来，美国发生了近500起白人至上主义者袭击反种族歧视示威者事件。反诽谤联盟数据显示，2016年，出于种族主义动机的极端主义行为造成的死亡人数占美国恐怖主义相关死亡人数的20%，而到2018年，这个数字增长到98%。更具讽刺意味的是，继弗洛伊德事件后，美国威斯康星州非洲裔男子雅各布·布莱克和肯塔基州非洲裔女子布伦娜·泰勒又有类似遭遇。无怪乎联合国种族主义问题特别报告员滕达伊·阿丘梅失望地指出，对于非洲裔美国人来说，美国的法律体系已经无法解决种族不公与歧视。

美国社会乱象丛生，结构性问题积重难返，孰人当为美国治理之失埋单？这个国家好像总是被这个问题困缚着。美国社会金字塔底层人民都知道，《独立宣言》所明确的“人人生而平等”与他们无关。他们大概也能从美国前总统奥巴马的评价中听出无奈——“因种族而被区别对待是数百万美国人民悲剧性的、痛苦的、愤怒的‘常态’。”

《 人民日报 》（ 2020年12月05日 03 版）

(责编：牛镛)