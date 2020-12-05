“这是绝无仅有的成就”

日前，贵州省宣布，全省剩余9个未摘帽的贫困县全部出列。图为贵州省毕节市大方县易地扶贫搬迁安置点奢香古镇景观。

新华社发

经过8年持续奋斗，中国如期完成了新时代脱贫攻坚目标任务，现行标准下农村贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽，消除了绝对贫困和区域性整体贫困，近1亿贫困人口实现脱贫，取得了令全世界刮目相看的重大胜利。

“鼓励民众通过劳动致富，摆脱思路上的贫困”

日前，贵州省宣布，赫章县、望谟县等剩余的9个贫困县退出贫困县序列。至此，中国832个贫困县全部脱贫。

2019年，肯尼亚国家广播公司新闻编辑、记者埃里克·比冈随“一带一路”新闻合作联盟访学班前往贵州，参观了当地的养牛基地、蔬菜农场、中药和水果种植企业，还拜访了当地居民的新家。得知贵州66个贫困县全部脱贫摘帽，比冈感到十分振奋：“这充分证明中国共产党和中国政府在当地实施的脱贫政策的有效性。”

那次访学班出发前，比冈做了不少功课。“贵州多山，曾是中国贫困人口最多的省”。在贵州，与想象迥异的见闻给他留下了深刻而持久的印象。

在走访中，比冈注意到中国脱贫攻坚中对大数据技术的应用：通过建档立卡系统精准识别贫困户，掌握贫困人口的分布、致贫原因等情况。在他看来，中国的脱贫攻坚政策措施“综合而全面”，根据不同地区的实际情况，采用不同的方式。比如，对生活在交通不便深山里的居民，采取易地扶贫搬迁，让他们住上新房子。又如，为居民集中组织职业培训，帮助他们解决就业问题。让比冈印象深刻的还有政企合力精准帮扶这一模式。在毕节市，私企打造先进的肉牛养殖基地，为当地居民就业和增收起到了显著的推动作用。

为了深入了解中国脱贫成就背后的原因，比冈阅读了《摆脱贫困》一书。“摆脱贫困首要并不是摆脱物质的贫困，而是摆脱意识和思路的贫困。”比冈对书中的这句话印象极深。他说：“在中国，执政党和政府做到了真正把人民安居乐业放在心上，把提高人民福祉当作重点任务，不仅为当地的脱贫项目提供大量政策和资金支持，还为民众提供学习技术的机会，鼓励民众通过劳动致富，摆脱思路上的贫困。”

“非常明确地将消除贫困作为本国重要政策目标”

国际劳工组织总干事盖伊·赖德认为，中国成为全球脱贫榜样的重要法宝之一，就是“中国非常明确地将消除贫困作为本国重要政策目标”，更多国家应将消除贫困纳入本国政策目标的优先项。“40多年来，中国成功让数亿人摆脱贫困，全世界都认为这是绝无仅有的成就。”在完成联合国千年发展目标的减贫目标方面，“很明显，大部分进展都归功于中国（脱贫）的成功”。

“中国的建设步伐，也在西藏喜马拉雅山脚下不断推进。以前花几天时间才能走完的路程，现在只需几小时。在海拔4000米的路途上，有可能碰到正在使用5G手机的牧羊人。”西班牙埃菲社驻华记者哈维尔·加西亚在日前发表的文章中写道。

今年10月，加西亚参加了中国国新办组织的中外记者脱贫攻坚新闻发布与主题采访西藏行，走访了西藏自治区的多个市县，在报道中写下了多个脱贫故事：

牧民颜入森（音）过去生活在西藏西南地区一个海拔4800米的偏远村庄，以放牧山羊为生，每天收入只有9元人民币。在易地扶贫搬迁安置区，他和妻子参加了当地的扶贫计划。在一家提供住房维护和清洁企业的帮助下，他们将自家住房的二楼改造成一个拥有6个房间的小旅馆，现在对收入增加和自己的新生活感到非常满意。

彩渠塘村是西藏精准帮扶风湿病患者的一个集中搬迁安置点。村里有204人患有高原多发病风湿性、类风湿性关节炎。一名30多岁的当地妇女表示很喜欢这里的生活，她和丈夫、女儿在此居住了两年，全家人都能享受到医疗和健康服务。村庄有一个小医疗站，还有温泉泳池，可以让患病村民疗养。医疗站医生丹石希望可以通过按摩、针灸等疗法，减轻病患痛苦，改善其生活质量。

加西亚的报道说，近年来，中国政府在西藏基础设施建设和减贫领域投入巨额资金，仅全区公路建设项目就吸纳转移就业农牧民54.7万人，占总人口的约1/6，大大提高了农牧民的收入。自2016年以来，西藏全区累计统筹整合涉农资金748.48亿元用于脱贫攻坚，大量资金用来改善当地的健康、教育、饮用水、住房和最落后地区基础设施状况。得益于这些举措，截至2019年底，西藏62.8万建档立卡贫困人口全部脱贫，人均纯收入从2015年底的1499元增加到2019年的9328元。

“中国的脱贫成就让包括巴基斯坦在内的所有发展中国家有了希望和榜样。”巴基斯坦中亚区域经济合作研究所高级研究专家古拉姆·萨马德在接受媒体采访时表示，世界能够从中国减贫经验里学到很多，“特别是这一点：领导人全心全意为人民谋幸福，而且有全面的战略和政策来实现它”。

“中国摆脱绝对贫困，值得记入全球史册”

西班牙中国问题专家胡利奥·里奥斯日前在西班牙中国政策观察网站上发表题为《一个没有极端贫困的中国》的文章。文章说，中国几代人的坚持让数亿人摆脱了发展不足和贫困的痛苦，对世界减贫贡献率超过70%，而且比联合国2030年可持续发展议程确定的目标提前10年实现。

里奥斯强调，中国成功消除了极端贫困。这首先表明，脱贫是可以实现的。这需要毅力和政治意愿，还需要制定一种模式，让大家可以根据当地具体情况采取应对措施。例如，中国优先考虑发展经济，发展基础设施、贸易、就业、创新、技术、教育、公共服务等。“中国基本上依靠自己实现了这一目标。它首先制定计划，利用独特的系统进行强大的公共投资和目标设定。西方应同中国在这方面建立对话，以在国际层面帮助各个国家摆脱贫困的束缚。”

“中国摆脱绝对贫困，值得记入全球史册。”俄罗斯著名汉学家尤里·塔夫罗夫斯基表示，中国共产党的坚强领导，保证中国政府政策的连续性稳定性。即使在新冠肺炎疫情肆虐的2020年，中国的减贫仍稳步推进，经济最落后的山区也实现了脱贫。

（本报北京、马德里12月4日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月05日 03 版）

(责编：牛镛)