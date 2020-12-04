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西部陆海新通道班列运输协调委员会成立

2020年12月04日20:18  来源：人民网-国际频道
 
大会现场
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人民网北京12月4日电（记者苑基荣）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，12月4日，由国铁集团倡议，中铁集装箱运输有限责任公司等6家单位发起成立西部陆海新通道班列运输协调委员会。国家发改委、国铁集团负责人出席协调委员会成立。

西部陆海新通道班列运输协调委员会的成立，标志着西部陆海新通道班列运输步入高质量发展新阶段。该协调委员会以国铁集团为主导，吸纳相关海运、港口、地方平台企业参加，坚持“共商、共建、共享”的原则，搭建了公共运输协调平台，统筹各方资源，开展协同服务，着力解决货源组织、物流衔接、商务创新、装备保障、信息共享、资源共用、境外协作、营销宣传等班列发展关键问题，降低全程物流成本，提升运输服务品质，推进物流运营模式创新。

该负责人介绍，协调委员会将着力推进8项工作：一是优化运输组织和物流方案，实现铁路、公路、海运等各种运输方式有序衔接，形成一体化物流产品。二是推进各方信息共享互认，促进铁路、港口、船公司、平台公司、货代企业、金融企业等实现运输单证、物流追踪等信息共享。三是培育多式联运全程经营人，打造“一次委托、一口报价、一单到底、一票结算”全程物流服务模式。四是积极推动海铁联运通关便利化，助力海关实施海铁联运全程监管模式创新、压缩通关时间。五是建立全程议价机制，引导各方统一定价，精准化实施价格策略，共同降低全程物流成本。六是推进境外经营网络和设备资源共享共用，建立集装箱互用机制和境内外还箱租箱共享网络，降低设备运营成本。充分发挥成员企业境外资源优势，共享经营网络和经营资源。七是强化装备保障，搭建冷藏箱经营平台，发展全程追踪和安全技术，为客户提供实时货物位置信息查询和防盗报警等服务，提高安全服务水平。八是加强欧亚过境货源宣传和开发，积极面向国内外推介西部陆海新通道班列，共同制定营销策略，努力扩大市场份额。

西部陆海新通道位于我国西部地区腹地，北接丝绸之路经济带，南连21世纪海上丝绸之路，协同衔接长江经济带，在区域协调发展和打造国内国际双循环格局中具有重要战略地位。国铁集团将不断优化完善区域路网布局，有序推进西部陆海新通道货运基础设施和客运通道等重点项目实施，提供可靠的运力保障，目前安排图定铁海联运班列往返运行于通道主要节点，连接北部湾至渝、蓉、滇、黔、西北地区及区内重点城市等多个方向，连通西部6省区市，并与中欧班列和长江黄金水道有效衔接。2017年至2019年，分别开行海铁联运班列59列、1031列、1823列， 2020年1至10月开行2572列，同比增长73%，呈现良好的发展势头。

(责编：崔越、常红)
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