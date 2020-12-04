第四届一带一路国际青年论坛在韩举行  

辽宁省外办主任应中元（右）在线将“一带一路”国际青年论坛会旗交还至组委会代表韩国“一带一路”研究院共同院长曲欢（左）手中。

人民网首尔12月4日电（记者 马菲）第四届“一带一路”国际青年论坛3日在韩国首尔和辽宁大连两地连线举行，来自中国、韩国、美国、俄罗斯、巴西等20多个国家的青年以“全球大流行中的人类安全国际合作”为主题，共同探讨应对全球性危机的国际合作方案。

中国驻韩国大使邢海明在视频致辞中表示，当前，全球百年变局与世纪疫情相互交织，人类面临前所未有的挑战。新冠疫情给我们的最大启示之一就是，人类命运休戚与共，各国利益紧密相连，世界是不可分割的命运共同体。全球性危机与挑战仅靠一国之力难以解决，只有坚持多边主义理念通力合作才是坦途。中方愿同各国一道，持续推进国际合作，积极维护国际安全，致力于实现人类持久和平与繁荣。真诚希望各位青年以此次论坛为契机加强交流，增进友谊，积极关注“一带一路”合作，以命运共同体意识为世界繁荣发展作出应有贡献。

韩国“一带一路”研究院共同院长卢载宪表示，2020年以来，世界各国因新冠疫情面临前所未有的挑战。在这样的大背景下，此次论坛的举办更具有了特殊意义。希望各国青年为推动新时代下的韩中友好合作关系和推动“一带一路”建设提出宝贵建议。

辽宁省政协副主席高科表示，未来终将是年轻人的，希望各国青年能通过论坛这个平台集思广益、畅所欲言，碰撞出更多智慧的火花，为解决国际社会当今面临的重要议题建言献策。

首尔大学国际大学院院长朴泰均表示，在当今国际形势下，国际间的交流与公共外交的重要性愈加凸显。希望各国青年通过论坛增进相互了解、加强沟通，为推动国际间的交流与和做出贡献。

第四届“一带一路”国际青年论坛由韩国“一带一路”研究院、辽宁省人民政府外事办公室、韩中文化友好协会主办。该论坛致力于为全球青年提供一个对话平台，让年轻人能够从自己的视角和观点就“一带一路”与国际合作等议题进行探讨。首届“一带一路”国际青年论坛于2019年2月26日在韩国首尔举行。

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