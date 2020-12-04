蒙古国新增12例新冠肺炎确诊病例 累计831例   

人民网乌兰巴托12月4日电（记者 霍文）12月4日11时，蒙古国国家传染病研究中心检验部主任阿木巴色勒玛在卫生部例行新闻发布会通报说，过去24小时对19680人进行核酸检测，新增新冠肺炎确诊病例12例，其中乌兰巴托新增5例，色楞格省新增4例（包括1名医护人员），达尔汗乌拉省新增1例，国家传染病研究中心新增2例。累计确诊831例，累计治愈365例。

据蒙古国卫生部统计数据，截至当日11时，累计报告831例新冠肺炎确诊病例，包括境外输入383例，本土关联病例386例，首都“恩赫萨仁”疗养院确诊病例49例，国家传染病研究中心医护人员确诊病例13例（7人治愈出院观察）。

11月中旬以来，蒙古国首都乌兰巴托及色楞格等1市6省陆续出现本土关联病例。目前累计386例本土关联病例中，乌兰巴托96例，色楞格省193例，达尔汗乌拉省45例，鄂尔浑省24例，东戈壁省21例，戈壁苏木贝尔省4例，后杭爱省3例。

11月29日，蒙政府将首都乌兰巴托及色楞格、后杭爱等省市的全民戒备状态期限延长10天至12月11日6时。期间，除电力、供水等18类行业不受限制外，继续实施严格封闭措施。其他省份12月1日起疫情防控级别降至高度戒备状态。此前，蒙古国11月12日起实施了疫情防控全民戒备状态。

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