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综述：埃及政商界人士期盼借鉴中国先进经验加强减贫合作

2020年12月04日11:07  来源：新华网
 

新华社开罗12月2日电 综述：埃及政商界人士期盼借鉴中国先进经验加强减贫合作

新华社记者吴丹妮 马哈茂德·富利 马尔瓦·叶海亚

埃及政商界人士日前在接受新华社记者采访时表示，中国所有贫困县全部脱贫，创造了人类减贫史上的奇迹，埃及期待借鉴中国先进经验，加强两国在减贫领域的深度合作。

埃及社会团结部长妮温·卡巴杰高度赞赏中国在扶贫、减贫领域取得的巨大成就，评价中国是“世界减贫领域的领军者”。

“埃及同样面临改善低收入群体生活水平、优化劳动力市场结构的问题，十分期待与中国在这些方面开展深度合作、汲取经验。”卡巴杰说，中国的减贫计划重在从根源上消除贫困，具有很强的针对性和可操作性，值得许多需要切实解决贫困问题的国家学习借鉴。

埃中商务理事会副主席穆斯塔法·易卜拉欣说，中国的这一成就将提振全球减贫事业信心。“新冠疫情使埃及在提高教育水平、降低失业率等方面压力倍增，希望能与中国深化合作，共同面对挑战。”

曾经三度到访中国的埃及社会主义党总书记沙班认为，中国创造减贫奇迹，彰显了中国共产党领导的政治优势和中国特色社会主义的制度优势。中国坚持以人民为中心的发展思想，能够为了人民福祉集中力量办大事，这是西方一些国家的政治制度所不能比拟的。

他还表示：“中国坚持多边主义，践行多边合作，中国的减贫经验和成就将为世界健康发展带来更强动力。”

作为拥有1亿人口的发展中大国和新兴经济体代表，埃及近年来政治环境趋稳，经济、社会改革向纵深发展，整体发展潜力强劲。

中国驻埃及大使廖力强日前表示，疫情之下，中埃合作逆势上扬，各领域合作取得新成就。中方愿与埃方一道，推进“一带一路”倡议同埃及“2030愿景”深度对接，把中埃关系打造成中阿、中非命运共同体先行先试的样本。

(责编：艾雯、燕勐)
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