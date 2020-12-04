习近平主席特别代表王毅在新冠肺炎疫情问题特别联大上发表讲话

新华社北京12月4日电 美国东部时间12月3日（北京时间12月4日），习近平主席特别代表、国务委员兼外长王毅出席新冠肺炎疫情问题特别联大并发表题为《全球合作再动员 团结战疫再出发》的视频讲话。

王毅表示，中国支持联合国大会就应对新冠肺炎疫情举行特别会议。当前新一轮疫情袭来，全球疫情防控进入攻坚阶段。希望各方加强团结，扩大共识，携手合作再出发。

我们要坚决遏制疫情蔓延。充分发挥科技的支撑作用，推进国际联防联控，减少疫情跨境传播。尊重保护每一个生命，悉心救治每一位患者。坚守疫苗的全球公共产品属性，确保在发展中国家的可及性和可负担性。

我们要加强团结合作。主要大国应当发挥表率作用，坚持走合作抗疫的正道。把公共卫生安全置于国际议程的优先位置，完善公共卫生安全治理体系。支持世界卫生组织发挥关键领导作用。

我们要统筹推进疫情防控和经济社会发展。充分运用政府和市场两种力量，促进就业民生，增强发展韧性。利用疫情催生的新业态新模式，大力发展新兴产业，推动经济“绿色复苏”。加强国际宏观经济政策协调，维护全球产业链供应链稳定。

我们要加大对发展中国家的帮扶。为脆弱群体提供更多人道主义援助。加大对公共卫生能力建设、粮食安全等领域的投入。世界银行、国际货币基金组织等要提供更多融资优惠，减轻发展中国家负担。

我们要营造良好的抗疫国际环境。冲突各方要积极响应古特雷斯秘书长提出的“全球停火倡议”，离开充满硝烟的战场，投身抗击疫情的前线。应倾听国际社会普遍呼声，取消一切形式的单边制裁和其他单边强制措施。

王毅表示，在习近平主席领导下，中方始终坚持人民至上、生命至上理念，采取了最全面、最严格、最彻底疫情防控措施，建立了疫情防控和经济社会发展中长期协调机制。中方还发起了新中国历史上最大规模的全球人道行动，开展了最大规模的“云上”抗疫交流活动，承担起全球抗疫物资最大供应国的责任。中国将继续向有需要的国家提供支持和帮助。中方正加快推进疫苗Ⅲ期临床试验，研发完成并投入使用后将作为全球公共产品，积极向发展中国家提供，为构建人类卫生健康共同体作出贡献。让我们秉持人类命运共同体理念，以坚定的步伐走出人类历史上这段艰难时期，共同迎接胜利的曙光。

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