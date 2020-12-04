第六届“中法投资对话”论坛：拥抱全球经济复苏红利

人民网巴黎12月3日电（记者 李永群）第六届“中法投资对话”论坛3日成功举办，论坛由中欧国际工商学院与法国巴黎大区工商会法中交流委员会、法国中国工商会联合主办。来自中法两国政商学界的嘉宾围绕“中法携手：拥抱全球经济复苏红利”这一主题展开深入讨论，为中法经贸合作新阶段提供市场路线图及操作路径。

今年由于疫情防控需要，论坛首次在线上举办。中欧国际工商学院欧方院长杰恩、法国巴黎大区工商会会长柯灵、中欧国际工商学院特聘教授、巴黎和平论坛主席、世界贸易组织前总干事拉米、中欧国际工商学院副院长兼教务长丁远、法国驻华使馆农业参赞白峰朔以及两鲜商贸（上海）有限公司联合创始人兼董事长沈斌等嘉宾参加了“云对话”。

柯灵指出，新冠疫情对全球经济和社会造成巨大影响，许多经济活动被迫部分甚至完全停止，全球一体化进程也遭遇到不小的挑战。在这样的背景下，中国经济发展依旧逆势复苏，同时，中国也在全球化的道路上积极探索，其前不久就与14个亚太国家共同签署了RCEP（《区域全面经济伙伴关系协定》）。因此他表示，“我们对中国政府的经济复苏计划很感兴趣。”

在迪帕克看来，新冠疫情给全球经济格局带来深刻变化，这也让本届论坛“具有强烈的使命感和责任感”。他认为，“中法投资对话”论坛的成功举办有助于增进中法之间的互信与合作，同时也有助于中法两国制定一个可以共同努力且有利于全球经济复苏的路线图。

拉米发表了题为“后疫情时代的国际关系展望”的主旨演讲。他表示，在后疫情时代初期，地方贸易保护主义抬头，全球化将继续遭遇“逆流”，但这其中也存在机遇，“中国经济取得了更早、更快、更好的恢复，欧洲经济的复苏在一定程度上可以享受中国经济发展带来的拉动作用。”

丁远就中法两国的经贸合作展开论述。他认为，新的形势将为中法合作提供更多机遇。2019年中法贸易总量增长达4.2%，且法国对中国出口的化妆品、医药用品以及农产品呈井喷态势，这不仅意味着法国在这些领域将有更多的贸易和投资机会，同时也意味着中国在向服务经济转型的过程中，双方在养老、医疗和金融领域有更多的合作可能。

自2012年创办以来，论坛为促进中法交流与合作提供了重要平台，并已成为中法经济合作的一大风向标。

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