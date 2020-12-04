崔天凯：稳定的中美关系才能让“后疫情世界”更稳定

图片来源：中国驻美国大使馆网站

人民网华盛顿12月3日电 (记者 张梦旭) 当地时间12月3日，中国驻美国大使崔天凯应邀参加中美研究中心2020年会，并做了开场讲话。崔天凯表示，没有健康稳定的中美关系，“后疫情世界”不会稳定，全球治理也不会有效。因此，现在是认真思考这一至关重要的双边关系的时候了。

崔天凯说，2020年即将过去，这是极不寻常的一年，可能成为一个历史转折点。疫情正在强化和加速世界上早已出现的一些基本趋势。疫情也使一些重大挑战更显突出，我们唯有团结一致、共同应对，才能创造更美好的未来。

“人们已经在讨论‘后疫情世界’将是什么样，以及我们为此需要什么样的全球治理。”显然，没有健康稳定的中美关系，“后疫情世界”不会稳定，全球治理也不会有效。崔天凯说，自基辛格博士首次访华近50年来，中美关系的发展给两国和世界带来了巨大利益。我们必须对未来形成共同愿景、作出正确选择。确保中美关系沿着建设性轨道、朝着共同确定的目标发展。这是我们对两国人民和国际社会的责任。

崔天凯强调，对中国来说，选择是明确的。中美合则两利、斗则俱伤，合作是两国唯一正确的选择。我们即将进入21世纪的第三个十年，开展双边和全球合作的需求前所未有，包括在加强公共卫生安全、应对气候变化、推进更包容和公平的全球化进程、促进科技进步以改善更多地区更多人们的生活等方面。为回应所有这些挑战，我们需要扩大国际合作，特别是中美应携手合作，而不是相互“脱钩”。

“要站到历史正确的一边，第一步就是要摒弃过时的思维。要避免掉入陷阱，最好的办法是开辟一条新路。”崔天凯指出，中美两国之间一向存在差异，其中许多是世界多样性的一部分。但任何差异都不是对抗和战争的理由，不管冷战还是热战。只要相互尊重和理解，我们就可以管控好分歧，使中美关系保持在一个正确的轨道上。零和游戏已经过时。企图煽动不同国家和文明之间的疑虑甚至仇恨是极不负责任的。那些沉迷于大国对立的人已经把脚伸进了陷阱。我们应该清醒认识当今世界的新现实，携手构建新型国际关系和人类命运共同体。

(责编：张信凤、常红)