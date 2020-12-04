缅甸教育部长：感谢中国朋友长期扶持缅甸教育事业 

人民网仰光12月3日电（记者 李秉新）中国银行与中国扶贫基金会联合向仰光大学捐赠奖学金和助学金仪式12月3日在仰光大学举行，中国驻缅甸大使陈海、缅甸教育部部长苗登基、中国银行香港分行以及中国扶贫基金会有关负责人分别在北京、香港、内比都、仰光四地以视频形式表示祝贺。

中国驻缅甸大使陈海回顾说，年初两国领导人达成共识，共建中缅命运共同体。在新冠肺炎疫情暴发期间，两国互相支持互相援助，真正表现出两国就是好邻居好伙伴。他说中国驻缅使馆以及中国银行、中国扶贫基金会一直在与仰光大学开展友好合作，为大学更多更好培养人才提供各方面支持。他祝贺仰光大学刚刚度过百年华诞，祝愿这所百年老校在中缅双方共同努力下培养出更多社会急需的人才以及更多促进中缅友谊的使者。

缅甸教育部部长苗登基在发言中表示，感谢中国驻缅甸大使馆、中国银行和中国扶贫基金会长期以来对缅甸教育事业的慷慨捐助。在中国朋友的资助下，缅甸十几所高校数千名学生得以继续学习，有不少人已经毕业找到工作成为国家建设人才。他希望中国朋友继续支持缅甸教育事业，让中缅胞波友谊万古长青。

中国银行香港分行、中国扶贫基金会有关负责人也都介绍了在与缅甸方面开展教育合作扶贫方面取得的一些进展。他们都表示，中缅两国是命运共同体，未来将继续支持缅甸教育事业，既要让优秀人才出类拔萃，也要贫寒学子学有所成。

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