古特雷斯呼吁全球团结抗击新冠疫情

新华社联合国12月3日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯3日在联合国大会新冠疫情特别会议上呼吁全球团结抗击新冠疫情。

此次联大特别会议于3日至4日召开，是联合国大会首次就大流行病召开的特别会议。古特雷斯在致辞中敦促各国团结一致、相互支持、协调行动，以抗击疫情。

古特雷斯表示，要从疫情中恢复，必须解决疫情暴露出的问题，应强化公共卫生体系，实现全民医保和社会保障等。新的投资必须着眼于可持续发展和碳中和。他呼吁发达国家兑现每年为发展中国家提供1000亿美元应对气候变化的承诺。

古特雷斯说，由世界卫生组织主导的“获得抗击新冠肺炎工具加速器”国际合作倡议目前面临的资金缺口达280亿美元，两个月内急需资金缺口达43亿美元。他呼吁为发展中国家提供纾困资金，解决发展中国家和部分中等收入国家流动性危机。

第75届联大主席博兹克尔在致辞中呼吁加强联合国在抗疫中的领导作用，捍卫多边主义。他呼吁保证新冠疫苗的分发公平公正，人人可及；向脆弱国家提供资金，减轻债务负担；增加社会和公共卫生服务投资等。

此次联大新冠疫情特别会议包括开幕式、闭幕式和一般性辩论3个部分，将邀请国家元首和政府首脑参加。受新冠疫情影响，无法亲临纽约联合国总部参加现场会议的各国领导人将发表视频讲话。

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