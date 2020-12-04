美国从阿富汗撤军后保留军事基地

美国五角大楼高官2日说，美军将在明年1月中旬前将驻阿富汗部队人数削减至2500人，但仍将保留至少两座大型军事基地。

美军参谋长联席会议主席马克·米利当天出席美国智库布鲁金斯学会主办的一场活动时披露上述细节。

米利说，驻阿美军还将保留上述两座基地周围的几座规模较小的军事设施。

他没说明驻阿美军撤军后将保留哪些基地，也拒绝透露撤军后会失去哪些作战能力，只是说留下的美军将继续执行两项核心任务：援助阿富汗安全部队和打击极端组织。

美国总统唐纳德·特朗普在11月大选后下令明年1月15日前将驻阿富汗美军和驻伊拉克美军分别削减至2500人。按照路透社说法，特朗普明年1月20日卸任后，美军在这两个国家的部署会否调整引发关注。

米利2日拒绝猜测美国当选总统约瑟夫·拜登上任后是否会改变前任决定。

美国政府与阿富汗塔利班今年2月底签署协议，美方答应分阶段撤军，塔利班则承诺不允许其成员以及包括“基地”组织在内的其他武装利用阿富汗国土威胁美国及其盟友的安全。

阿富汗政府与塔利班正在卡塔尔首都多哈推进和平谈判。双方2日分别宣布，就今后阿富汗内部和平谈判的步骤达成一致，下一步将按照日程表展开对话。多家媒体报道，这是双方19年内战中首次达成书面文件。（王宏彬）（新华社专特稿）

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