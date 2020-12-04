英国人一生预计平均花6.5万镑买电子产品

手机、电脑、电视机……你一生预计要买多少电子产品？花多少钱？英国一项调查显示，英国人成年后预计平均花6.5万英镑（1英镑约合8.8元人民币）购买电子产品。

英国电子产品销售商“大手机商店”委托第一市场调研公司调查2000名成年人，以近年英国男性人均寿命79岁、女性人均寿命接近83岁为参考，得出上述结论。英国《镜报》2日报道，调查显示，英国人成年后预计平均花费4742英镑购买手机，花3625英镑购买电视机，分别花4074英镑和3352英镑购买笔记本电脑和平板电脑，花费2684英镑购买智能手表，花费11774英镑购买厨房电器，电玩爱好者则平均花费2804英镑购买游戏设备。

调查对象中，超过四分之一认为“需要”购买新技术产品以让自己“不掉队”；八分之一承认购买新电子产品是为向家人朋友炫耀；15%调查对象自认能较早接受新技术和新产品、喜欢追赶潮流；70%则愿意等到产品降价后再买。

另外，61%调查对象消费时喜欢一次付清，而非每月分期付款。

“大手机商店”一名发言人说：“人们为新技术产品花了大钱，但有时不一定要这么做。技术产业极大依赖各种新概念，新产品总显得比老产品好……然而，选择‘去年型号’通常能省下大笔开销，尤其是手机、电冰箱、电视机这样的产品。”（乔颖）【新华社微特稿】

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