各国图书馆，功能多元化

在法国密特朗国家图书馆阅读区内，人们正在读书。

本报记者 刘玲玲摄

德国斯图加特市立中央图书馆内景。

本报记者 花 放摄

2017年，欧亨尼奥·特里亚斯图书馆的“阅读带来生机”项目获得西班牙社会图书馆基金会颁发的公立图书馆社会责任奖。图为在该图书馆内举办的颁奖仪式上，工作人员正在介绍这一项目。

欧亨尼奥·特里亚斯图书馆供图

密特朗国家图书馆四幢主建筑之一，状似一本打开的书本。

本报记者 刘玲玲摄

通过加快数字化进程，与社会机构合作举办多种文化活动、开设人文关怀项目等方式，各国图书馆在传统服务之外，不断赋予自身人文、社会等附属功能，覆盖更多受众，成为贯穿线上线下的综合性空间

西班牙欧亨尼奥·特里亚斯图书馆

推动各年龄层民众阅读

本报驻西班牙记者 姜 波

在有马德里“绿肺”之称的丽池公园深处，隐藏着一座小巧精致的图书馆——欧亨尼奥·特里亚斯图书馆。这家图书馆以西班牙当代哲学家欧亨尼奥·特里亚斯命名，于2013年4月正式投入使用。

图书馆主体被葱郁的树木所包围。在落地玻璃幕墙边的阅读区落座，自然光线透入室内，人们一抬头便可看到充满生机的绿色植被。

创立至今，欧亨尼奥·特里亚斯图书馆在推广阅读的同时，一直致力于打造面向所有居民的文化场所。该图书馆总面积约为3800平方米，除阅读区外，图书馆还设置了配有电脑的上网区、儿童阅读区、居民活动室、小组工作间、多功能厅、展览厅等各种功能性场地。图书馆与当地高校等机构开展合作，邀请教授、诗人等文化人士不定期来馆举办新书发布会、文学研讨会、科学讲座、主题展览等形式多样的文化活动。

2015年开始，图书馆与马德里儿童医院合作，开展“阅读带来生机”项目，成为该图书馆的一大特色。

马德里儿童医院位于图书馆附近，是西班牙的儿科权威医院。全国很多患有特殊或严重疾病的儿童都来此就诊。让患儿通过读书得到心灵的治愈，成为“阅读带来生机”项目的出发点。为此，图书馆在医院设立了阅览室，为孩子们提供适合儿童阅读的书籍。图书馆工作人员也与儿童文学作家及当地书店合作，在阅览室举办朗诵会、开展游戏活动，受到了病患儿童及家长的欢迎。据院方介绍，目前，每个月约有近百名患儿参与阅览室的各项活动。未来，他们还希望与图书馆扩大合作，为医护人员和陪护患儿的家长提供书籍和阅读空间。

新冠肺炎疫情防控期间，图书馆积极协调丽池区政府、该区书店和学校等多方机构，为无法上学的学生提供更多阅读资源。在图书馆的帮助下，区政府出资购置了一批图书提供给本区学生，学校老师则负责组织主题线上读书活动，帮助学生理解书籍内容。

今年9月，欧亨尼奥·特里亚斯图书馆因举办多种活动和社会项目，推动各年龄层民众阅读，推广文化传播，获得了西班牙出版商联合会颁发的2020年度西班牙国际图书博览会大奖。受到欧亨尼奥·特里亚斯图书馆的启发，马德里市越来越多的公立图书馆增设了多功能厅和活动室等场所，为本区居民创建文化空间。

（本报马德里电）

法国密特朗国家图书馆

让民众以便捷方式获取文化资源

本报驻法国记者 刘玲玲

在法国巴黎东南部塞纳河畔，坐落着一处由四幢钢化玻璃结构大楼组成的独特建筑群。大楼设计成打开的书本形状，远远望去，宛如四本巨大的书籍相向而立，成为引人注目的城市坐标。这四本“巨书”是密特朗国家图书馆，是法国国家图书馆的7个分馆之一。该图书馆由法国前总统密特朗主持建造，馆名由此而来。1996年底，图书馆正式面向公众开放。

规模巨大是密特朗国家图书馆的突出特色之一。图书馆占地7.8公顷，总面积35万平方米。主建筑高达79米，分别以“时间楼”“文化楼”“法律楼”和“数字楼”命名。主建筑之间，有一块8个足球场大的广场作为连接。广场中央是苍翠茂密的树林，在喧嚣的城市环境中，为人们打造了一处宁静致远的阅读空间。在阅览层，图书馆设置了面向普通公众和研究学者两种类型的阅读室，最多可同时容纳3200名读者。

密特朗国家图书馆的“大”还体现在其浩如烟海的馆藏上。据官方统计，该馆拥有从16世纪到当前的约1330万份馆藏资料，包括各类书籍、历史文献、电影作品、音乐唱片等。此外，图书馆还有约95万张微缩胶片和7万余卷微缩胶卷，保存了大量学术论文、报纸等资料。据介绍，四幢主建筑的一半空间都作为图书馆藏库使用。

为保护馆藏书籍，图书馆内部设有一层活动木板墙。背光时，图书馆由自然光照明；阳光照射时，木板墙的遮挡可使珍贵典籍免受光线侵蚀。此外，据法国国家图书馆文化传播部主任蒂埃里·格里耶介绍，密特朗国家图书馆的书籍资料一律禁止外借，仅供人们在馆内阅读或复印。

为吸引更多年轻读者，密特朗国家图书馆的官网开通了阅读卡线上申请渠道。阅读卡分为3.9欧元的日卡和15欧元的年卡。其中，16岁以下未成年人及学习图书馆管理专业的学生可免费申请阅读卡；不超过35岁的大学生则可享受半价优惠。

2009年起，法国国家图书馆启动大规模数字化进程。密特朗国家图书馆将电子化的书籍资料统一存储在法国国家图书馆的数字系统中。据统计，目前，该数字系统可直接查阅的图书有近80万本、期刊453万份、图片150万张，并仍在以每月100万页的速度对馆藏进行数字化处理。通过这一系统，民众可以边阅读边进行批注，并使用存储设备对做有笔记的资料进行保存。

密特朗国家图书馆内还设立了视听室，将数字化处理的影音资料汇总到一个系统终端，人们在此检索关键词即可调出所需资料。格里耶表示，“只有让更多人以便捷方式获取文化资源，图书馆的公共服务价值才能得以最大化体现。”

在便利民众阅读的同时，密特朗国家图书馆常年开办展览、音乐会、学术研讨等文化活动，丰富市民生活。从2017年开始，该馆每年举办一次“会说话的图书馆节”，包括读书会、诗歌朗诵等活动。图书馆提供专业设备，将民众朗诵的段落上传到图书馆官网，既为朗读者留下纪念，也能让没来现场的人聆听，受到民众的广泛欢迎。

如今，密特朗国家图书馆已成为当地居民的“精神地标”，每年还吸引大量外国游客前来参观。格里耶认为，“图书馆不断对公共服务职能进行拓展，有助于创新知识传播形式，也拓宽了文化受众群体，最终将会推进整个社会的文明进步与发展。”

（本报巴黎电）

德国斯图加特市立中央图书馆

为读者提供富有人文关怀的服务

本报驻德国记者 花 放

德国斯图加特市立中央图书馆坐落于该市的中心区域，于2011年10月正式面向公众开放。整座图书馆建筑呈正方形，外墙由混凝土整齐划分成一个个小正方形的玻璃窗面，在夜间蓝白两色灯光的照射下，就像一个巨大的魔方。

斯图加特市立中央图书馆的简洁之美成为该馆的最大特色之一。图书馆内部采用全白色内饰，在为人们创造宁静阅读氛围的同时，最大化减少了灯光的使用。走进建筑，一座4层楼高的立方体房间首先映入眼帘。该房间参照了罗马万神殿的建筑形态，仅由房顶的一扇天窗提供采光，被称为整座建筑的“心脏”。从第五层开始，建筑呈环形中空设计，各层整齐摆放着一排排开放式书架。楼梯看似无规律排列，但其实是根据大部分人的行走习惯设置而成，人们只需一直向右转，便可拾级而上，直达顶层。

目前，该图书馆已成为地标式景点，每天吸引数千名各国游客前来参观。对于当地人而言，图书馆不但诠释了德国式的工业美感，更为人们提供了海量的阅读及视听资源。该馆藏书总数约50万册，超过斯图加特各市立图书馆藏书总数的1/3。馆藏资料还包括电影资料、音乐制品、报纸杂志和数字化资料等。世界知名的斯图加特国际动画节1982年在该市创办。受惠于这一优势，图书馆还开辟了动画电影专区，使访客有机会观赏来自全球90多个国家和地区的近8000部动画电影。

近年来，图书馆与多家斯图加特地区的文化机构合作开展形式多样的活动，为人们了解当地文化提供展示窗口。例如，图书馆在5层设立了“斯图加特文学舞台”，专门展示该市及周边地区知名作家的作品集。为支持青年作家更好发展，图书馆不定期邀请他们来此举办讲座、研讨会等，与读者和市民进行互动交流。在底层入口区域，图书馆设立了一处由16块大型显示屏组成的虚拟画廊，常年展示当地画家的画作。

为给市民阅读提供最大化的优惠，斯图加特市立中央图书馆办理借阅月卡的费用仅为4欧元（1欧元约合8元人民币），年卡的费用为20欧元，未成年人则可以免费借阅所有图书。

与此同时，图书馆还为读者提供富有人文关怀的个性化服务。其中最受欢迎的，是该馆从2013年1月启动的“失眠者图书馆”。这一特殊的“图书馆”在东入口附近，由34个智能资料格构成。这里共存放有包括图书、有声读物和DVD在内的约400种馆藏资料。在智能资料格的中控屏幕上，人们点开不同格子的序号，就能查到每个资料格还有哪些资料尚可借阅，并对感兴趣的内容进行选取。读者使用自己的借阅卡，可以在夜间刷卡入馆。这一新型设施打破了传统图书馆开放时间上的限制，为读者提供了一个全天候自动借书系统。

市立中央图书馆与该市另外17座区域图书馆和两个“大巴图书馆”一起，隶属于斯图加特市立图书馆系统。“大巴图书馆”是1971年起斯图加特市政府为没有区域图书馆的城市片区专门开通的图书馆。市政府在城市东部开辟专门仓库，存放“大巴图书馆”的约3万份读物。每周一至周五下午，两辆大巴分别运载约4500份各式读物依次到达市内22个停靠站点，读者仅需根据市政部门提供的时刻表在前一天进行网上预约，即可在离家最近的停靠点取到读物。

“还是孩子的时候，我就经常来‘大巴图书馆’借书。”来自斯图加特西南部黑德芬根区的桑德拉表示，“大巴图书馆”已经成为了当地人日常生活中的“好朋友”，很多文学爱好者每天借着取书的机会，在大巴停靠点碰面交流。

斯图加特市的图书馆发展历史可追溯至1901年。一个多世纪以来，各家图书馆一直致力于为民众提供更多阅读资源和更加便利化的服务。作为斯图加特市规模最大的区域图书馆之一，市立中央图书馆的运营体现了该市众多区域图书馆的总体发展模式。德国作家、翻译家约阿希姆·卡尔卡表示，一座好的图书馆就是无论在深夜里还是大雨中，都能为读者提供阅读的场所，“毫无疑问，斯图加特市的众多图书馆完美契合了这一要求。”

（本报柏林电）

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2020年12月04日 17 版）

(责编：牛镛)