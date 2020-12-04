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欧美贸易争端难解

本报驻比利时记者  牛瑞飞

2020年12月04日05:26  来源：人民网－人民日报
 

　　日前，欧盟对约39.9亿美元美国输欧商品和服务正式加征关税，其中，对飞机及零部件征税15%，对烟草、坚果、烈酒、摩托车零部件等征税25%。近期，欧美围绕航空业补贴、征收数字税等冲突不断，双方贸易争端难解。

　　去年10月起，美国对欧盟输美农产品、工业品及服务屡次加征关税。受新冠肺炎疫情影响，一些欧美企业受到较大冲击，此番加征关税无疑是雪上加霜。以航空业为例，今年第三季度，空客公司销售额为112.13亿欧元，同比下降27%；波音公司商用飞机出货量仅为去年同期的一半，维护等服务收入也下降了约两成。

　　此次欧盟对美商品和服务加征关税，是因美国违规补贴波音公司而起。欧盟与美国的航空业补贴之争始于2004年，双方先后向世贸组织提起诉讼，指控对方以各种形式向各自航空企业违规提供补贴。对此，世贸组织裁定，美国和欧盟均存在对各自航空企业提供非法补贴的问题。

　　2019年10月，世贸组织授权美国每年对约75亿美元的欧盟输美商品和服务加征关税。美国随即对从欧盟进口的飞机和零部件征税10%，对橙子、酒类、奶酪、橄榄油等征税25%。今年3月，美国将从欧盟进口的飞机和零部件征收税率上调至15%。今年10月，世贸组织正式授权欧盟每年对不超过39.9亿美元的美国商品和服务加征关税。

　　被列入加征关税名单的欧美有关行业希望尽快解决纠纷。苏格兰威士忌协会表示，美方加征的25%关税已致今年输美产品收入锐减32%，造成3.6亿英镑损失。美国蒸馏酒理事会主席斯旺格表示，欧盟新关税让已受疫情打击的美国烈酒行业面临新冲击。

　　德国美国商会会长施珀托拉里认为，双方应摆脱目前这种“以牙还牙”的局面。德国联邦经济和能源部长阿尔特迈尔表示，希望在空客和波音的诉讼案中找到一个“友好的解决方案”。欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基表示，欧盟将继续为谈判解决敞开大门，“如果美国停止或撤销对欧盟的惩罚关税，欧盟也将随时终止或撤销惩罚措施”。

　　（本报布鲁塞尔12月3日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年12月04日 16 版）
(责编：牛镛)
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