中国与中亚农业合作稳步推进（国际视点）

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中国经济加速恢复，为中亚扩大对华农产品出口注入强劲动力。与此同时，双方的农业科技合作也在稳步推进，为中亚农作物产量和质量进一步提高、保障当地粮食安全提供助力。

哈萨克斯坦的骆驼奶、乌兹别克斯坦的车厘子、塔吉克斯坦的干果、吉尔吉斯斯坦的蜂蜜、土库曼斯坦的棉花……今年以来，中亚国家越来越多的农产品企业获得对华出口许可，日益多样的中亚特色农产品进入中国市场，赢得消费者青睐。中国同中亚国家农业合作呈现勃勃生机。

打造亮点

农产品贸易持续扩大

今年以来，中亚国家积极推动农产品对华出口，打造新的经济增长点，培育经贸合作新亮点。根据中国农业农村部的统计数据，今年前7个月，中国同中亚五国的农产品进出口贸易总额为43.16亿元人民币，其中，中哈农产品贸易达到28.46亿元人民币，同比增长14.4%。

哈萨克斯坦拥有独特的自然环境和丰富的针叶植被，非常适宜骆驼养殖。2018年9月，中哈产能合作重点项目“金骆驼集团图尔克斯坦州奶粉厂”建成投产，成为哈最大的骆驼奶加工企业。2020年4月，该企业生产的全脂骆驼奶粉正式进入中国市场。半年来，已有150吨骆驼奶粉搭乘中欧班列运抵中国。在进博会上，金骆驼奶粉受到各方关注。

据金骆驼集团奶粉厂总经理加孜拉女士介绍，第三届进博会期间，企业与7家采购商签订了67吨奶粉销售合同，总价值近4000万元人民币。“此外，我们还在中国新增了28家地市级以上代理商。截至目前，在中国境内已开设139家实体门店。”加孜拉表示，中国消费者对骆驼奶的认可度不断升高，市场潜力巨大。企业刚刚投资3600万元人民币，建立了一个现代化的千峰驼牧场。“牧场满负荷运转后，我们的鲜奶日处理量将达到50吨。”企业还建立了中亚骆驼研究院，致力于开发新产品。“未来，我们企业超过半数的商品将供应中国市场。”

除了乳制品外，哈萨克斯坦的牛羊肉、面粉等“拳头”农产品也陆续进入中国市场。根据哈农业部统计数据，2020年第三季度，哈萨克斯坦累计向中国出口粮食和面粉33.96万吨，预计全年对华粮食和面粉出口量将达到50万吨，同比增长47.23%。

乌兹别克斯坦是全球著名的车厘子产区，年产量居世界前列，特别是该国的塔什干地区，由于雨水少、光照足、温差大，产出的车厘子个儿大、味儿甜、价格低，在国际市场具有很强竞争力。目前，在中国电商平台，乌兹别克斯坦车厘子持续热销。据了解，为及时满足中国消费者的需求，乌生产商派出专机运货，创造了从果园到中国销售平台只要48个小时的物流纪录。

乌兹别克斯坦投资和外贸部出口促进局携15家企业参展今年进博会，涵盖绿色食品加工和农产品贸易等领域。乌贸易部门还向对华出口商提供交通运输补贴，并对产品国际认证申请提供财政支持。

科技引领

农技合作迈上新台阶

中国同中亚国家的农业科技合作也在不断深化。在共建“一带一路”框架下，一批农业合作示范园、农产品联合加工企业、农业科技研究机构陆续建成，为地区各国农业发展增添动力。

哈萨克斯坦是全球重要的粮食出口国，2020年该国农作物种植面积为2270万公顷，其中粮食作物种植面积为1580万公顷。农业科技对哈农业生产提高质量和产量至关重要。2017年，哈政府推动经济结构改革，聚焦农业科技，希望依靠科技创新，使农业逐渐成为经济发展的新增长点。

中哈现代农业产业创新示范园位于哈南部的阿拉木图州，由陕西省杨凌农业高新技术产业示范区与哈萨克斯坦国际一体化基金会共同建设。双方在示范园内种植小麦、玉米、油料、蔬菜、苗木等农作物品种，推广设施大棚、节水灌溉等技术。创新示范园中方负责人崔卫军告诉记者：“我们试种的冬小麦连续获得丰收，其中冬小麦WW5示范平均亩产达到313.7千克，比当地品种增产57.4%。春玉米M27示范平均亩产371千克，较当地品种增产27.5%。”

塔吉克斯坦的丹加拉地区光照条件良好，是世界著名的优质长绒棉产地之一。受基础设施落后所限，该地区的棉花种植业和下游的纺织工业未能得到大发展。2014年，中泰塔吉克斯坦农业纺织产业园正式落户丹加拉。截至目前，产业园一、二期项目已建成投产，预计全部工程将于2021年竣工，届时该园区将成为中亚地区规模最大的纺织产业园。据悉，产业园采用先进的数字智能化农业机械和纺织设备，不仅提高了棉花加工能力，还使塔吉克斯坦的纱织产品一举跻身全球高端市场行列。

培训交流

共享农业发展经验

在与中亚各国开展农业合作的同时，中方还通过现场教学、远程指导、交流培训等形式为地区各国传授农技知识，培养业务骨干。

中哈现代农业产业创新示范园农艺师阿列克谢告诉记者，在中国专家的指导下，哈方技术人员学到了先进的土壤耕作技术，掌握了各种作物单位面积的最佳播种密度等知识。“用不了两三年，我们就能从这片试验田里筛选出最适合哈萨克斯坦自然条件的农作物品种。”

“企业为每一名员工制定了不少于4个半月的培训计划。”加孜拉告诉记者，不少优秀员工被派往乌鲁木齐、大连等地进行系统培训，收获很大。此外，为加强标准化管理，企业还对骆驼牧场和专业养殖户进行培训。牧民们掌握了科学养殖方法，提升了管理水平和卫生标准，确保了奶源质量。“像我这样走上管理岗位的哈籍同事还有很多。我们的成长离不开中方的培养。”参加过“中亚国家农业管理和技术人员培训班”的哈萨克斯坦学员阿西莫娃表示，通过培训，学员们学到了先进的技术和管理方式，开拓了视野。

据了解，目前杨凌农业高新技术产业示范区已累计举办20多期面向上合组织成员国的农业技术研修班，为哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等中亚国家培训了一批农业官员和技术人员。疫情防控期间，示范区通过“云课堂”为乌兹别克斯坦等国的100余名学员进行远程培训。中泰塔吉克斯坦农业纺织产业园也多次选拔优秀本土员工到中国学习，为培养塔吉克斯坦新一代产业工人打基础。

哈萨克斯坦农业部负责人充分肯定中国政府组织并邀请哈农业部代表及农业专家赴华参加一年一度的研修班，并在近期给中国驻哈萨克斯坦大使馆致函时强调，赴华参加研修班有助于哈方相关人员学习中国农业经验，了解中国市场需求。“中国政府和专家为哈萨克斯坦学员组织了最高水平的研修班。研修班课程已经成为两国在农业领域高效合作的重要组成部分。”

（本报努尔苏丹12月3日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月04日 16 版）

(责编：牛镛)