二〇二〇金砖国家治国理政研讨会暨人文交流论坛举行

本报北京12月3日电 （记者曲颂）2020金砖国家治国理政研讨会暨人文交流论坛开幕式3日在线上举行，中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明在京出席并发表主旨演讲，强调这次研讨会和论坛是贯彻落实习近平主席在金砖国家领导人会晤上重要倡议的具体举措，要以此为契机加强治国理政经验交流，深化人文交往合作，促进金砖伙伴关系走深走实，推动构建人类命运共同体。

黄坤明指出，中共十九届五中全会擘画了中国未来五年乃至2035年的发展蓝图，充分体现了习近平主席关于治国理政重要思想的最新发展。新发展阶段是对当前中国发展历史坐标的科学判断，新发展理念是总结国内外发展经验、开辟现代化建设新局面的鲜明指引，构建新发展格局是新时代中国全面深化改革、全面扩大开放的必然选择，坚持人民至上、以人民为中心是中国式现代化的价值取向和力量源泉，我们对书写现代化建设新奇迹充满信心。希望各方围绕共抗疫情、共促复苏、共谋发展，在治国理政、文化、体育、艺术、电影、青年等领域深化对话交流和务实合作，不断取得新的积极成果。

本届研讨会和论坛由中宣部、中国外文局、光明日报社、俄罗斯报、俄罗斯中国友好协会共同主办。来自金砖五国有关政要、智库和研究机构负责人以及文化界、企业界代表150余人出席。

《 人民日报 》（ 2020年12月04日 04 版）

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