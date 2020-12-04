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“相向而行，推动国际合作”

——访中国政府友谊奖获得者、美国心胸血管外科专家卡麦克

本报记者  龚  鸣

2020年12月04日05:16  来源：人民网－人民日报
 

　　“医学将我带到中国，友谊让我留在中国。”谈到与中国30余年的缘分，2019年度中国政府友谊奖获得者、美国著名心胸血管外科专家麦克·杰·卡麦克这样说。

　　1987年，卡麦克第一次到中国参加心胸血管外科方面的国际研讨会。此后，卡麦克萌生了帮助中国同行更快提升心胸血管疾病治疗水平的想法。从1992年起，卡麦克每年都率团队来到中国，共带领50批、400余人次专家访问中国，并与南京市第一医院心胸血管外科团队建立起深厚友谊。

　　“这些年里，我见证了中国医疗技术水平的显著进步。”卡麦克说，上世纪90年代初，南京市第一医院每年只能操作10到20台心脏手术。如今，医院每年的心脏手术达到2000多台，心脏搭桥手术成功率98%以上，部分技术已达到世界领先水平。南京市第一医院也成为国家首批心脏移植准入医院，心胸血管外科成为国家临床重点专科。

　　2018年，卡麦克辞去美国的工作，和家人一起来到南京，全职担任南京市第一医院心胸血管外科名誉主任。卡麦克对年轻医生要求严格，也给予充分信任和细致指导，帮助年轻人迅速成长。“大家都注重团队合作，互相分享，共同进步。”卡麦克说，医院心外科、重症医学科、心内科、麻醉科等各科室之间精诚团结，护理和清洁团队都十分高效，才共同促成了工作的顺利开展。

　　多年来，卡麦克还与中国医学科学院阜外医院、内蒙古包钢医院建立密切合作关系。“分享我的经验，也向中国医生学习。”在采访中，卡麦克多次提到这句话。他将自己所知所学向中国同事倾心相授，与中国团队的交流合作也给他带来越来越多的启发。“我在中国学到的新技术、新方法，可以带回美国，分享给其他同行。”卡麦克表示，开放合作、交流互鉴才能更好推动医学发展。

　　面对疫情，中国与各方携手合作、共克时艰。卡麦克赞赏道：“疾病是全人类面临的共同挑战。应对全球挑战，我们更需相向而行，推动国际合作。”


　　《 人民日报 》（ 2020年12月04日 03 版）
(责编：牛镛)
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