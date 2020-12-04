中共十九届五中全会意义深远（国际论坛）

中共十九届五中全会的召开和取得的成果充分体现出中国共产党的远见卓识

中共十九届五中全会是在国际环境发生深刻复杂变化背景下召开的一次重要会议。会议审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，强调加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推进国家治理体系和治理能力现代化，实现经济行稳致远、社会安定和谐，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步。《建议》内容不仅充分顺应中国人民期待，也积极适应国际环境现实，为同样面临发展挑战的世界各国提供了参考。

在国际形势不稳定性不确定性明显上升的背景下，中共十九届五中全会的召开和取得的成果充分体现出中国共产党的远见卓识。《建议》明确提出了“十四五”时期中国经济社会发展指导思想和必须遵循的原则，描绘了到2035年基本实现社会主义现代化的远景目标，对中国未来经济社会发展和国际社会均有深远意义。中国在国际政治舞台和全球经贸合作中发挥着重要作用，中国经济社会的进一步发展、国际影响力的进一步增强，将有力拉动世界经济增长，有力维护和促进世界和平、发展、繁荣，也有助于进一步深化法国以及欧洲同中国的互利共赢。

法国共产党全国书记法比安·鲁塞尔指出，中国改革开放40多年来，经济社会发展成就举世瞩目。中国人民凭借非同寻常的创造力，通过长期不懈的艰苦奋斗，实现国家经济持续快速发展，并立足长远发展科技。当前，在中国深度融入经济全球化进程、经济社会转型升级之际，完善宏观经济治理、建设高标准市场体系等成为全面深化改革的重点领域。中国不断发展公共服务，强化各领域社会保障，持续推进以人民为中心的现代化发展。中国与时俱进，不断推进改革，并在具体实施过程中根据情况加以调整。中国实现了跨越性进步，也带动了其他国家的发展。

新冠肺炎疫情发生以来，一些西方发达国家卫生和经济危机相互叠加，经济社会不平等状况加剧，深刻暴露了资本主义结构性弊端，充分表明建立在无序竞争、霸权和强权政治基础上的国际关系是极其有害的。

今年4月以来，法国共产党及其在国民议会的议员就法国、欧洲和全球的发展战略展开辩论，提出了摆脱新冠肺炎疫情危机的短期、中期和长期规划，希望通过改变生产生活方式，致力于实现社会、工业、经济、民主和人的全面发展。通过法国共产党及其议员和一部分雇主协会的努力，在法国各界关于抵御危机的辩论中，民众逐渐意识到，法国和欧洲都应学会如何着眼未来，制定长远发展战略规划。

与疫情的斗争再次凸显了国际团结与合作的必要性，这需要各国领导人以及人民的坚定支持。今年是法国共产党成立100周年，明年是中国共产党成立100周年，两党应该继续加强协作，为人民实现更加幸福美好的生活而共同努力。

（作者为法国共产党全国执行委员会委员、国际部负责人）

《 人民日报 》（ 2020年12月04日 03 版）

(责编：牛镛)