中国国家铁路集团有限公司日前公布的数据显示，截至11月5日，今年中欧班列开行达10180列，已超过去年全年开行量，运送集装箱92.7万标箱，同比增长54%，往返综合重箱率达98.3%。在疫情导致全球物流不畅、国际贸易大幅萎缩的背景下，中欧班列逆势高质量、常态化稳定开行，有效助力沿线国家和地区抗击疫情、复工复产，为维护全球产业链供应链稳定畅通提供有力支撑，为世界经济复苏和发展注入动力。

携手抗疫的生命通道

今年以来，中欧班列共运送医疗物资近800万件、6万多吨。“渝新欧”“义新欧”“长安号”……一列列驰骋的中欧班列将急需的防疫及生产生活物资送至沿线各国，为战胜疫情增添了信心和力量，成为各国携手抗疫的“生命通道”。

“中欧班列顺利运行，展现出显著优势。中国用实际行动传递了守望相助、共克时艰的力量。”法国国营铁路公司下属法沃迪集团中欧铁路运输总监旺德佩庞说。6月，满载口罩、手套、水溶袋及免触碰消毒液机等产品的中法首趟抗疫物资专列抵达法国巴黎。巴黎法中友好协会副主席利亚齐德·本哈米认为，专列带来了法国急需的医疗物资，“是法中两国携手抗疫的‘命运纽带’”。

“面对疫情挑战，拥有稳定的国际贸易和物流运输通道非常重要。”中欧班列（义新欧）西班牙运营公司总经理桑塔纳表示，为协助欧洲抗击疫情，“义新欧”防疫物资专列多次为西班牙运来口罩、防护服等物资。西班牙加利西亚国际关系研究院院长里奥斯认为，中欧班列平稳运行，为促进欧中经贸往来、推动国际抗疫合作作出重要贡献。

今年4月以来，德国杜伊斯堡港平均每周约有50趟班列往返德中之间，创下该港中欧班列运输量新纪录。德国联邦经济发展和对外贸易协会主席舒曼表示，“通过中欧班列，中国提供的大批抗疫物资得以快速运抵，为德国及其他欧洲国家抗疫提供了重要支持。”

充满活力的机遇之路

今年10月11日中国实施新的铁路列车运行图后，中欧班列运行线达73条。截至11月5日，中欧班列通达欧洲21个国家、92个城市。中欧班列跑出互利共赢“加速度”，推动沿线国家深化经贸合作，创造更多市场机遇。

波兰是欧洲主要的乳制品出口国之一。10月，从波兰马拉舍维奇启程，满载1100余吨液态纯牛奶、速溶乳粉的中欧班列经过半个月行程抵达武汉，这是首列由波兰开往中国的乳制品专列。中欧班列波兰运营企业哈特兰斯物流公司首席执行官菲利普·格泽拉克表示，疫情防控期间，通过中欧班列，波兰等欧洲国家与中国保持经贸联系，波兰产品受到中国消费者青睐，有利于波兰加快复工复产。

“我们从此拥有了从中国定期开来的直达货运班列。”乌克兰基础设施部部长克雷克利兴奋地说。7月，“武汉—基辅”班列抵达基辅市利斯基货运站，这是中国华中地区首列直达乌克兰的中欧班列。利斯基货运中心副总经理波利休卡表示，乌克兰拥有丰富的木材、矿产和农业资源，今后这些产品都将通过中欧班列运往中国，中国的电子产品、高端仪器、农业设备、医疗物资等也将陆续运抵乌克兰。“搭乘中欧班列快车，乌克兰经济发展获得新动力，并将在联通欧亚贸易中发挥更加重要的作用。”

“中欧班列有助于推动沿线国家和地区经济复苏，促进荷兰等欧洲国家与中国经贸往来更加密切，也将持续带来巨大发展机遇。”荷兰北布拉邦省副省长贝尔特·保利表示，“蓉欧快铁”蒂尔堡线路从中国运出的货物主要包括电子设备、航空产品配件等，返程货物主要为汽车配件、整车、奶粉和红酒等，双方在提升贸易种类和数量方面空间巨大。“中欧班列开启一条充满活力的机遇之路，为深化欧中经贸合作提供强大助力。”

更多企业的优先选择

运量大、价格低、稳定性强、通达国家（地区）多……中欧班列因其多项优势，受到越来越多合作伙伴的青睐。国际知名航运公司丹麦马士基集团通过中欧班列，并结合跨境公路、海铁联运等运输方式，将业务拓展至日本、韩国和东南亚等地。该集团负责人表示：“中欧班列运输速度比海运快，价格比空运低，市场潜力大。”

10月，搭载着82台奥迪汽车的首列中欧班列“奥迪整车进口班列”，从德国不来梅哈芬港顺利抵达中国铁路西安局集团公司新筑车站。集装箱码头物流公司德国欧门集团销售总经理弗洛里安·布朗德介绍说，该集团通过中欧班列向中国运输保时捷、奥迪等德国品牌汽车。如果走海运，从不来梅到上海至少要30天，从上海到重庆等内陆地区，还要再花10天，而中欧班列只需要一半时间。客户满意度很高，证明了中欧班列在时效等方面的优势。

9月，西安铁路新筑车站发送了首趟中欧班列“韩国LG专列”。该专列搭载42柜韩国LG集团生产的液晶显示板、电极、铝箔纸等，运至欧洲工厂。自去年7月起，LG集团已通过中欧班列发运约1100柜产品。LG集团相关负责人表示，中欧班列拥有运输时间短、通关速度快等特点，成为更多企业的优先选择。

日本日通国际物流（中国）有限公司经营战略室长广田靖表示，该公司已是中欧班列的老客户，截至去年，公司通过中欧班列发运货量达到约2400个标准集装箱。他说：“选择中欧班列后，公司的物流成本大幅下降，运输更加安全、稳定、高效。”

《 人民日报 》（ 2020年12月04日 03 版）

(责编：牛镛)