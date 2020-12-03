中国外交部副部长罗照辉出席2020澜沧江-湄公河合作媒体云峰会并致辞（人民网记者 于凯摄）

澜湄机制起步虽晚，起点高，发展快，历史积淀厚，前景广阔。我们要以泽被千秋的历史责任感，按照3+5+X合作框架，打造澜湄流域经济发展带，建设澜湄国家命运共同体。

当前可着重开展以下合作。一是共抗疫情。中方愿同湄公河五国继续深化抗疫合作，用好公共卫生专项资金，开展经验分享、疫苗研发利用，加强传染病早期预警和传统医药合作，团结应对公共卫生、减贫等非传统安全挑战。二是恢复经济。经济发展一直是澜湄合作优先方向。中方愿与各方落实好《区域全面经济伙伴关系协定》，推动将“一带一路”倡议与各国发展战略对接，打造地区“快捷通道”和“绿色通道”网络，深化边境贸易、跨境电商、产业园区合作，构建更完善的次区域产业链和价值链，为区域经济合作贡献“澜湄方案”。三是融通民心。我们要实施好澜湄合作专项基金项目，加大教育、农业、环保、旅游合作，拉紧六国人文交流纽带，推动澜湄合作深入人心，让澜湄合作的果实惠及更多普通民众。四是开放包容。澜湄合作不搞封闭排他的“小圈子”，对有利于地区发展的倡议和机制都持开放态度。我们要推动澜湄合作与三河流域机制、大湄公河次区域经济合作、湄公河委员会等机制加强交流，积极探讨与日本、韩国、欧盟等开展第三方合作，携手促进次区域发展。

媒体是增进了解的窗口，深化友谊的纽带，促进合作的桥梁。希望六国媒体以此次峰会为契机，讲好“澜湄故事”，传递澜湄友情，弘扬澜湄文化，推进澜湄事业，共同奏响澜湄合作交响乐，为次区域人民开创更加美好的未来。

（来源：人民日报）

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