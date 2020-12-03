人民网>>国际>>国际专题>>会议-论坛-周年>>2020澜沧江湄公河合作云峰会

共同奏响澜湄合作交响乐

中国外交部副部长  罗照辉

2020年12月03日16:07  来源：人民网-人民日报
 

中国外交部副部长罗照辉出席2020澜沧江-湄公河合作媒体云峰会并致辞（人民网记者 于凯摄）

澜湄机制起步虽晚，起点高，发展快，历史积淀厚，前景广阔。我们要以泽被千秋的历史责任感，按照3+5+X合作框架，打造澜湄流域经济发展带，建设澜湄国家命运共同体。

当前可着重开展以下合作。一是共抗疫情。中方愿同湄公河五国继续深化抗疫合作，用好公共卫生专项资金，开展经验分享、疫苗研发利用，加强传染病早期预警和传统医药合作，团结应对公共卫生、减贫等非传统安全挑战。二是恢复经济。经济发展一直是澜湄合作优先方向。中方愿与各方落实好《区域全面经济伙伴关系协定》，推动将“一带一路”倡议与各国发展战略对接，打造地区“快捷通道”和“绿色通道”网络，深化边境贸易、跨境电商、产业园区合作，构建更完善的次区域产业链和价值链，为区域经济合作贡献“澜湄方案”。三是融通民心。我们要实施好澜湄合作专项基金项目，加大教育、农业、环保、旅游合作，拉紧六国人文交流纽带，推动澜湄合作深入人心，让澜湄合作的果实惠及更多普通民众。四是开放包容。澜湄合作不搞封闭排他的“小圈子”，对有利于地区发展的倡议和机制都持开放态度。我们要推动澜湄合作与三河流域机制、大湄公河次区域经济合作、湄公河委员会等机制加强交流，积极探讨与日本、韩国、欧盟等开展第三方合作，携手促进次区域发展。

媒体是增进了解的窗口，深化友谊的纽带，促进合作的桥梁。希望六国媒体以此次峰会为契机，讲好“澜湄故事”，传递澜湄友情，弘扬澜湄文化，推进澜湄事业，共同奏响澜湄合作交响乐，为次区域人民开创更加美好的未来。

（来源：人民日报）

 

(责编：崔越、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved