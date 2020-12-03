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助力澜湄合作高质量发展

中共中央对外联络部副部长  钱洪山

2020年12月03日16:05  来源：人民网-人民日报
 

中共中央对外联络部副部长钱洪山出席2020澜沧江-湄公河合作媒体云峰会并致辞（人民网记者 于凯摄）

澜湄六国共饮一江水、亲如一家人，是事实上的命运共同体。澜湄机制成立4年多来，合作从快速拓展期进入全面发展期，机制建设、战略规划、资金支持、务实合作均取得显著进展。在世界经济衰退背景下，澜湄合作及中国—东盟合作将继续逆势前行、强劲发展，为次区域人民开创更加美好的未来。

媒体是引领各国舆情民意、促进国家间民心相通的重要力量。长期以来，湄公河各国主流媒体弘扬睦邻友好主旋律、宣介合作共赢新成果、及时澄清不实的抹黑炒作，共同营造支持促进澜湄合作的积极舆论氛围，为澜湄合作行稳致远、可持续发展保驾护航，发挥了不可替代的重要作用。中联部愿继续深化同湄公河国家在内的世界各国政党、智库、媒体交流合作。

明年中国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，我们将科学把握新发展阶段，坚决贯彻新发展理念，积极构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。我们将下大力气扩大内需，全面深化改革，推动科技创新，为国内经济发展增添动力。中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。我们将更加积极地融入全球市场，更加主动地深化对外合作，为世界经济复苏发展创造更多机遇和空间。

我们愿同湄公河国家各界一道努力，推动澜湄合作不断深化拓展。相信本次云峰会将为推动合作机制高质量发展注入更多新的活力。

（来源：人民日报）

(责编：崔越、燕勐)
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