媒体合作促进人文交流

缅甸宣传部部长佩敏参加2020澜沧江-湄公河合作媒体云峰会并视频致辞 （人民网记者 翁奇羽摄）

2014年11月在缅甸内比都举行的第十七次中国—东盟（10+1）领导人会议，探讨建立澜沧江—湄公河对话合作机制。2016年3月23日，澜沧江—湄公河合作首次领导人会议在中国海南省三亚市举行。4年多来，澜湄合作为带动地区经济增长、改善民众生活水平、推动各国共同发展做出了许多努力，成果令人振奋。

澜湄合作机制确立了政治安全、经济和可持续发展、社会人文三大支柱。媒体合作是社会人文合作的重要组成部分。澜湄国家的媒体合作增进了相互沟通与交往，促进国家间人文交流。近年来，缅甸与澜湄国家开展了很多媒体合作活动：缅甸媒体与中国中央广播电视总台国广签署共同制作电视剧的合作协议，共同报道共建“一带一路”沿线国家和地区的社会、经济和文化新闻，开展缅中媒体人员交流，进行新闻产品和节目交换；缅甸广播电视台组队前往泰国学习考察，参观泰国公共电视台第七频道和第三频道的演播厅与办公室；缅甸媒体还与越南之声签署谅解备忘录，开展节目交流与互访活动等合作。与此同时，澜湄合作项目成为缅甸媒体重点报道的新闻，澜湄合作被更多受众所熟知。

2019年3月26日，在缅甸内比都举办了纪念澜湄合作3周年图片展。其中，来自澜湄六国的艺术家参加澜湄国家青年文化交流营时共同绘制的一张巨幅画作，给我留下了深刻印象。

澜湄各国地缘相近、人文相亲、命运与共，各方携手合作至关重要。加强澜湄国家之间的媒体合作，有利于增进相互理解与信任。我祝愿澜湄合作，如澜沧江—湄公河水般奔涌不息！

（来源：人民日报）

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