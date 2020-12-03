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坚定做澜湄合作的践行者和推动者

人民日报社副总编辑  方江山

2020年12月03日16:01  来源：人民网-人民日报
 

共饮一江水，同念澜湄情。今天，来自澜湄各成员国政界、媒体界、经济界代表以及学界、医疗卫生界专家代表出席云峰会，分享合作抗疫经验，探讨振兴区域经济，为深化澜湄合作、构建澜湄国家命运共同体凝聚共识，贡献智慧和力量。

这是一届成果丰硕的峰会。我们就联合抗疫、推动经济复苏达成重要共识，进一步拓宽了澜湄信息互通之桥、民心相通之桥、媒体合作之桥。当前，澜湄六国仍面临着早日战胜疫情，促进经济高质量发展的重要任务。澜湄主流媒体间的合作共赢对做大做强主流舆论，提振民众士气，展现澜湄合作的广度和深度愈加重要。

这是一届互学互鉴的峰会。信心、团结、责任，这三个关键词是我们澜湄媒体人互学互鉴、形成合力、携手前行的黄金法宝。期待各位媒体同事秉持媒体责任和人类道义，持续讲好同舟共济、携手抗疫的生动故事，凝聚共迎挑战、共享机遇的广泛共识，维护睦邻友好、和平繁荣的区域环境，推动互利共赢、务实合作的发展实践。

这是一届融合创新的峰会。从“面对面”到“线连线”“屏对屏”，媒体技术的日新月异和高度融合，为我们开启了沟通交流的新模式、新体验，同时也对未来的澜湄媒体合作提出了新命题、新任务。期待此次云峰会成为澜湄媒体合作历程中的又一个里程碑，推动六国媒体以更先进的手段、更丰富的形式，开展更多创新实践和务实合作。

让我们携起手来，坚定做澜湄合作的践行者和推动者，以我们媒体之力，立时代潮头、发时代先声，燃人文之光、照前行之路，为“合作抗疫，振兴经济”传递强劲好声音，汇聚强大正能量，为共同推动实现“澜湄梦”新奇迹助力！

（来源：人民日报）

(责编：崔越、燕勐)
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