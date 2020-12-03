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搭建民心相通的纽带桥梁

人民日报社社长、总编辑  庹震

2020年12月03日16:00  来源：人民网-人民日报
 

人民日报社社长、总编辑庹震出席2020澜沧江-湄公河合作媒体云峰会并致辞（人民网记者 于凯摄）

习近平主席强调指出：“澜湄合作机制自2016年正式启动以来取得了丰硕成果，体现了‘澜湄速度’和‘澜湄效率’，培育了平等相待、真诚互助、亲如一家的澜湄文化。”推进澜湄合作，是构建人类命运共同体的成功实践。当前，澜湄合作正从快速拓展期迈入全面发展期，为地区合作注入新的“源头活水”，给各国人民带来了实实在在的利益。

2020年是非同寻常的一年。这一年，在团结抗疫中，我们更加深刻认识到人类命运休戚与共、各国利益紧密相连，世界是不可分割的命运共同体。这一年，突如其来的疫情没有阻挡澜湄国家合作的步伐。今年上半年，中国同湄公河国家双边贸易逆势增长，展示了澜湄合作的巨大潜力，也是澜湄六国同舟共济、守望相助、共同抗击疫情、努力恢复地区经济活力的有力证明。

目前，澜湄六国都面临着抗疫情、稳经济、保民生的艰巨任务。面对新形势，着眼后疫情时代，媒体在助力各国疫情防控、经济复苏和可持续发展方面，可以发挥独特而重要的作用。我们要用真实、客观的报道为团结抗疫注入勇气和信心，弘扬科学精神，发出理性声音，分享抗疫成功经验，汇聚起澜湄国家共同抗疫的磅礴力量；我们要加大对澜湄务实合作的传播力度，让澜湄合作的丰富成果深入人心，向世界展现本区域国家合作共赢的生动图景；我们要深化、创新澜湄六国媒体交流合作方式，搭建民心相通的纽带桥梁，厚植澜湄合作的民意基础，为推动构建澜湄国家命运共同体贡献力量。

大道至简，实干为要。自2017年首届澜湄合作媒体峰会以来，人民日报社与各国主流媒体往来更趋密切，通过举办媒体培训班和系列联合采访活动，交流不断丰富，合作日益牢固。人民日报社将充分发挥全媒体、多语种、跨平台传播矩阵优势，与各国主流媒体携手努力，增进理解、深化友谊、加强交流，让媒体合作平台更大、渠道更宽、硕果更多。

澜沧江—湄公河绵延近5000公里，孕育出澜湄六国一水相连、相亲相近的情谊和文化。澜湄合作的美好未来，离不开澜湄媒体人的真诚牵手。让我们秉持人类命运共同体理念，弘扬澜湄精神，共担媒体责任，汇聚各方力量，为促进澜湄国家合作共赢、民心相通，提供更加有力的舆论支持。

（来源：人民日报）

(责编：崔越、燕勐)
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