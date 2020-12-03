俄近日将开始大规模接种新冠疫苗

人民网莫斯科12月3日电（记者张光政）俄罗斯首都莫斯科近日将在全国率先启动新冠疫苗大规模接种工作。莫斯科市长索比亚宁3日在个人博客上宣布，莫斯科将于5日开始为医务人员、教师和社会服务机构工作人员接种新冠疫苗，网上预约平台将于4日开放。

据了解，为莫斯科市民接种的将是俄罗斯首款注册的“卫星—V”疫苗接种。优先接受疫苗接种的人员需提供护照、强制医疗保险单、工作单位出具的证明或者能够证明他们属于上述领域从业人员的其他文件。

俄罗斯总统普京2日要求俄政府于7日开始大规模接种新冠疫苗的工作。新冠疫苗接种将秉持自愿和免费的原则。俄罗斯卫生部部长穆拉什科3日表示，优先接受新冠疫苗的人员为医务工作者、教师、生活保障部门工作人员、老年人和罹患糖尿病、高血脂和高血压的人员。2021年，疫苗接种人数将达到数千万人。

“卫星—V”疫苗是俄罗斯伽马列伊流行病学和微生物学研究中心研发的疫苗，目前仍处于三期临床试验阶段。俄罗斯之所以决定近期启动新冠疫苗接种工作，这和近来俄罗斯新冠疫情大幅反弹有关。据俄罗斯新冠疫情防控指挥部当地时间3日上午公布的数据，在此前一昼夜里，俄罗斯新增确诊新冠病例28145例，累计确诊2375546例。新增死亡病例554例，累计死亡41607例。新增康复 29502例，累计康复1859851例。目前，因感染新冠病毒正在接受治疗的患者有474088人。

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