外交部：共同推动全球知识产权治理更加公正合理

人民网北京12月3日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持今日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：习近平总书记在中共中央政治局11月30日就加强知识产权保护工作举行第二十五次集体学习上指出，中方要深度参与世界知识产权组织框架下的全球知识产权治理。中方对下步参与全球知识产权治理有何设想或举措？

华春莹：中国政府高度重视知识产权保护，这首先是我们贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的需要。近年来，中国大力实施创新驱动发展战略和知识产权战略，在全社会牢固树立起“保护知识产权就是保护创新”的理念。党的十八大以来，中国政府把知识产权保护工作摆在更加突出的位置。党的十九届五中全会《公报》多次提及“科技”与“创新”，全会《建议》对加强知识产权保护工作提出明确要求。

经过多年努力，中国知识产权保护工作取得了历史性成就。今年前10个月，中国发明专利申请量达123.2万件，同比增长11.2%，《专利合作条约》（PCT）国际专利申请受理量5.5万件，同比增长23.5%，均实现了疫情影响下的逆势增长。在过去的5年间，中国在全球131个经济体创新能力排名中升至第14位。科技创新正在成为引领中国发展的第一动力。

中方也一直积极参与知识产权领域的国际合作，为全球知识产权平衡、包容、可持续发展做出了积极贡献。中方将坚持人类命运共同体理念，坚持开放包容、平衡普惠的原则，与世界知识产权组织和各国不断加强合作，深度参与全球知识产权治理，共同推动全球知识产权治理体制向着更加公正合理方向发展。

彭博社记者：据《纽约时报》报道，美国政府将对中国共产党员收紧签证政策，新规周三生效。根据新规，中国共产党员入境美国的签证将变成单次，时效为一个月。中方对此有何回应？

华春莹：我还没看到你说的最新报道。此前有消息披露过，美国政府可能会对中国共产党员采取入境限制措施。世人看得非常清楚，这是美国内一些极端反华势力出于强烈意识形态偏见和根深蒂固的冷战思维，升级对中国政治打压的行为。中方对此坚决反对。美国政府做法完全不符合美自身利益，只能让美国自诩的开放、自由形象和制度优势在世人面前进一步削弱。中方敦促美国政府以更加理性、冷静和客观的态度看待中国和中国的发展，放弃对中国共产党的仇恨和不正常心理。希望美方同中方共同努力，通过对话和沟通增进对彼此的正确认知，共同推动中美关系健康稳定发展。只有这样，才符合两国人民根本和长远利益，也符合世界人民的共同期待。

路透社记者：美司法部称，自从该部在美国开展打击“科技窃取行为”行动后，已有1000多名中国籍研究员离开美国。司法部还称，中国情报人员已开始接触拜登团队。中方对此有何评论？

华春莹：对于美国一些人，他们目光所至，看到的只有仇恨、分裂和对抗。一段时间以来，美国出于强烈的意识形态偏见和打压遏制中国的战略，对中国采取了种种政治打压行动，包括采取很多极端措施，企图干扰和切断正常的中美人文交流，任意骚扰、迫害、压制美国内专家学者，致使中美之间的正常人员交往，以及包括科技、文化、教育等各领域的合作都受到了极大影响。美方有关部门甚至要求地区司法部门定期报告关于中国的“间谍”行为，每年至少提出1至2起针对中国的诉讼。这种“有罪推定”是荒谬的。美方的行动不得人心。中方对此坚决反对。希望美方秉持理性客观态度，改正错误，为两国正常的人员交往创造有利条件。中国人说，相由心生。美国应当摒弃狭隘、极端的心理，不要把所有人都当作间谍。

中方敞开胸怀，欢迎包括美国在内的各国人士到中国来观光旅游、学习交流和开展合作。我们很自信，很开放，很乐意和他们交流。为什么美国这样一个自诩强大的“民主国家”对同中国开展正常交往却如此不自信？希望美方有关人士能好好静下心来思考这个问题。

《环球时报》记者：美国务院2日发推特攻击中国军民融合政策。同日，美副国务卿克拉奇也就此发推特称，他已致函美国各大学董事会，指出所谓中共在学术自由、大学捐赠基金、研究和知识产权等方面构成严重威胁，并称中国的军民融合政策是其致函原因之一。中方对此有何回应？

华春莹：关于这个问题，中方已经多次表明立场。美方出于政治目的，固守狭隘的冷战思维，刻意突出意识形态因素，频频公开曲解、抹黑中国的军民融合发展政策，恶意攻讦中国共产党，想方设法遏制中国的发展。为此，美方不惜对中、美企业和学术机构人员进行道德绑架、政治施压，甚至威胁制裁。中方对此表示强烈不满和坚决反对。

促进军民融合发展是包括美国在内的国际社会的通行做法。美国自己的军民融合历史可追溯至一战前，近年来更是加快步伐，全方位、多领域实施军民融合。洛克希德·马丁等一些美国跨国公司本身就是“军民融合体”，其经营范围、产品类型跨越军民领域。美方对中方的无理指责纯属“只许州官放火，不许百姓点灯”，是典型的双重标准，其真实目的无非是为推动对华高新技术封锁制造借口。这一做法违背国际合作精神和当今时代潮流，最终损害的是中美两国乃至世界各国的共同利益。中方敦促美方纠正错误言行，停止对中方的恶意挑衅和恶毒攻击。

巴通社记者：据报道，阿富汗政府和塔利班代表在多哈达成一项初步协议以继续推进和谈，这是19年来双方首次达成协议。你对此有何评论？

华春莹：中方对阿富汗人内部谈判取得进展表示欢迎和赞赏。尽早实现和平稳定是阿富汗人民的夙愿，阿富汗经历战火这么多年，阿人民值得拥有一个更加和平稳定和美好的未来。我们衷心希望阿和谈双方以国家利益和民族大义为重，顺应民意，相向而行，早日谈出和平。中方愿继续同国际社会一道，为此发挥建设性作用。

彭博社记者：中国社交平台微信删除了澳大利亚总理莫里森在其官方账号上发布的一篇文章，称相关内容对网民具有误导性。中方对此有何评论？

华春莹：我不了解你说的情况。你的问题涉及微信公司和莫里森总理之间的事。微信公司根据其规则处理相关业务。

深圳卫视记者：近日，美国务院通过设在菲律宾马尼拉的亚太媒体中心举行电话专题吹风会，称中国捕鱼队是造成太平洋严重IUU问题，也就是所谓“非法、未报告、无管制远洋捕鱼”问题的“罪魁祸首”，掠夺地区国家基本民生资源，威胁有关国家稳定、粮食和经济发展以及国际基本秩序。中方对此有何评论？

华春莹：一段时间以来，美国国务院已成为谎言制造机和谣言传播器，你提到的只不过是美国务院制造和传播的系列谎言之一。

中国是负责任的渔业国家，坚持走绿色可持续发展道路，致力于科学养护和可持续利用渔业资源，促进全球渔业的可持续发展。对远洋渔船违规违法行为实行“零容忍”，同本地区国家长期以来保持密切沟通与合作，致力于维护海洋渔业生产秩序和海洋生态环境。

中国严格履行《联合国海洋法公约》以及已加入的多边渔业协定下的义务。全面履行船旗国义务，执行港口国措施，实施严格的远洋渔业监管，加强国际合作，在共同打击非法捕鱼和促进渔业资源可持续发展等方面作了大量卓有成效的工作。中国渔业管理实践与国际法要求完全一致。中国严格依据有关区域渔业组织管理措施在相关公海区域入渔，船位监控等方面措施严于国际标准，履约表现在各渔业组织均获好评。中国还根据与有关沿海国的双边安排在其专属经济区入渔，取得良好经济、社会效益。

近日，中国主管部门发布了《中国远洋渔业履约白皮书（2020）》，全面介绍了中国远洋渔业管理原则立场、政策措施和履约成效。

事实胜于雄辩。美方有关指责完全不符合事实，曲解国际法和相关多边渔业协定。美方将IUU问题政治化，干扰全球打击IUU的努力，也无助于保护海洋环境和促进可持续渔业的国际合作。我们敦促美方停止在有关问题上散布谣言，不要搞政治操弄，不要满世界挑拨离间。

总台央广记者：昨天，中国和俄罗斯举行了中俄总理第二十五次定期会晤。会晤对当前形势下中俄关系发展有何重要意义？

华春莹：12月2日，李克强总理同俄罗斯总理米舒斯京以视频方式共同主持了中俄总理第二十五次定期会晤。会晤非常成功。双方全面回顾和总结了一年来中俄在抗疫、经贸、投资、能源、人文等领域合作取得的丰硕成果，就积极拓展开放合作新领域、提升合作水平做出战略规划。会后，两国总理共同宣布通过《中俄总理第二十五次定期会晤联合公报》。

中俄是全面战略协作伙伴。今年以来，双方克服疫情影响，推动两国关系保持稳定发展，习近平主席同普京总统四次通话，对双边关系发挥了重要战略引领作用，双方相互支持对方抗击疫情，政治互信持续深化，在涉及彼此核心利益和重大关切的问题上相互坚定支持，战略协作越发紧密，各领域互利合作展现出强大韧性。

中方高度重视中俄全面战略协作伙伴关系。双方都有强烈政治意愿进一步加强战略协作，在当前疫情防控常态化条件下统筹协调抗疫和务实合作，同时就重大国际和地区问题加强战略沟通，共同努力，使中俄关系的发展助力各自国家发展，也为世界的和平、稳定与安全作出更大贡献。

中新社记者：据报道，澳大利亚国防部长雷诺兹周二表示，澳大利亚将与美国共同研制高超音速导弹，对抗正在研发类似武器的中国与俄罗斯所构成的威胁。中方对此有何评论？

华春莹：中方注意到有关报道。近年来，美国带头发展高超音速武器，直接导致此类武器军备竞赛势头加剧，严重影响全球战略稳定。澳大利亚紧紧追随美国的步伐，臆造所谓的“中国威胁论”“俄罗斯威胁论”，为自己扩张武备找借口，给地区乃至世界安全增添不稳定因素，中方对此表示关切。

中国一贯奉行防御性国防政策，有关军力发展不针对任何具体国家。我们没有像美国一样的全球作战战略和计划，也无意针对澳大利亚，更没有与别国开展军备竞赛的兴趣。

中方敦促澳方客观评估自身安全利益需求，多做有利于增进地区国家间互信、促进本地区安全稳定的事，而不是相反。

巴通社记者：在澳门举行的第11届国际基础设施投资与建设高峰论坛上，巴基斯坦中巴经济走廊事务局主席表示，基础设施建设是复兴劳动力市场和国民经济的关键。他还表示走廊项下多个大项目均在如期推进。中方对此有何回应？

华春莹：中巴经济走廊是“一带一路”的重要先行先试项目，建设7年多来取得重大积极进展。前一阶段，走廊成果主要集中在交通基础设施、能源领域，建成一大批公路、电站项目，创造了大量就业机会，明显拉动巴基斯坦有关地区的经济增长，造福了巴基斯坦人民，受到巴人民热烈欢迎和积极评价。新冠肺炎疫情暴发以来，走廊各项目坚持不撤人、不裁员、不停工，为巴抗击疫情和稳定经济提供了有力支撑。目前双方正在积极筹备走廊联委会第十次会议，规划好未来走廊建设方向。

中巴两国政府均高度重视走廊项目。中方愿同巴方共同努力，全面落实两国领导人重要共识，在建设好、运营好现有项目的基础上，进一步聚焦社会民生、产业和农业等领域合作，将走廊打造成“一带一路”高质量发展的示范工程，更好造福两国乃至地区国家的人民。

路透社记者：本周三，美国以新疆强迫维吾尔族穆斯林劳动为由，禁止进口新疆的棉花和棉制品，中方对此有何评论？是否会作出反击？

华春莹：中方此前已就有关问题表明严正立场。美方一些政客炮制所谓“强迫劳动”假消息，目的是限制打压中国有关方面和企业、遏制中国发展。美方做法违反国际贸易规则，违反市场经济原则，破坏全球产业链、供应链，损害包括美国在内的各国企业和消费者利益，是典型的损人不利己行为。我们敦促美方个别政客尊重基本事实，停止借涉疆问题干涉中国内政。中方将继续采取必要举措，维护中国有关方面和企业合法权益。

必须指出的是，帮助各族群众实现稳定就业与“强迫劳动”完全是两个概念。国际劳工组织《强迫劳动公约》将“强迫劳动”定义为：“以任何惩罚相威胁，强迫任何人从事的非本人自愿的一切劳动或服务”。新疆各族劳动者根据自己的意愿选择职业，本着平等自愿原则与企业依法签订《劳动合同》，不会因民族、性别、宗教信仰不同而受到任何歧视。新疆各级政府充分尊重少数民族群众就业意愿，并为自愿报名的劳动者提高就业所需技能提供必要的培训。《新疆少数民族劳动就业调查报告》显示，被调查的4个村村民自愿外出就业意愿平均值高达86.5％，表明少数民族群众自愿外出就业意愿十分强烈。截至2019年底，全疆累计脱贫292.32万人，贫困发生率由2014年的19.4%降至1.24%。新疆各族人民劳动脱贫致富后的笑脸是对美方有关涉疆谎言谣言的最好和最有力的回应。

美方个别政客一方面声称关心和保护新疆少数民族权利，另一方面却通过施压、制裁等手段限制打压新疆的企业，扰乱新疆稳定发展繁荣，这难道不是要剥夺新疆各族人民群众通过合法劳动追求更美好生活的权利吗？难道不是要在新疆制造“强制失业”、“强制贫困”吗？美方一些政客对中国新疆事务表现出异乎寻常的“关心”，却对国内存在的少数族裔权利不平等、贫困率居高不下、司法执法部门系统性种族歧视与暴力执法等问题视而不见。在保护少数族裔权利方面，美方怎么不讲“美国优先”了？

总台央视记者：我们注意到昨天中方发布了习近平主席特别代表、国务委员兼外长王毅将出席新冠肺炎疫情问题特别联大的消息。请问中方对此次特别联大有何期待？

华春莹：今年以来，新冠肺炎疫情在全球肆虐，深刻影响人类社会发展。当前，新一轮疫情来势凶猛，抗疫情、保民生、稳经济任务更加艰巨。国际社会普遍期待联合国发挥更大作用，更有效应对疫情挑战。在此背景下，联合国就疫情问题举行特别联大具有重要意义。中方将同各方一道，推动会议发出维护多边主义、团结抗击疫情的积极有力信号。

路透社记者：美国众议院周三通过了一项法案，要求一些中国公司遵守美国审计标准，否则将被禁止在美国证券交易所上市。中方对此有何评论？是否会作出反击？

华春莹：关于美众议院通过《外国公司问责法案》，我昨天已表明原则立场。美方做法是对中国企业政治打压的又一个具体行动，也是美方打压遏制中国发展的又一个具体表现。

中方始终认为，在资本市场高度全球化的今天，有关各方开诚布公地就加强跨境监管合作、保护投资者合法权益等议题加强对话与合作才是解决问题的正道。我们坚决反对美方将证券监管政治化的做法。该案如最终成法，将严重削弱全球投资者对美国资本市场的信心，最终将损害美资本市场国际地位，损害美自身利益。希望美方认清形势，为外国企业在美投资经营提供公平、公正、非歧视的环境，而不是设置层层障碍。中方当然会采取必要措施维护自身正当、合法权益。

印度广播公司记者：第一，中方计划在中印实控线附近修建一座大坝。中方是否就此同位于下游流域的印度和孟加拉国进行了沟通？如果现阶段还未沟通，中方准备何时与印度和孟加拉国协商？第二，中国研究人员此前在《柳叶刀》预印本平台发表一篇文章，称新冠病毒可能起源于南亚次大陆，有关文章后被撤下。中方对此有何评论？

华春莹：关于第一个问题，开展雅鲁藏布江下游水电开发是中方正当权利。中方对跨境河流开发利用一贯秉持负责任的态度，实行开发与保护并举的政策。任何项目都会经过科学规划和论证，并充分考虑对下游地区的影响，兼顾上下游的利益。目前雅鲁藏布江下游开发尚处于前期规划和论证阶段，外界没有必要对此过度解读。

长期以来，中方与印度、孟加拉国在水文报汛、防洪减灾和应急事件处置等方面开展了良好合作。中方将通过既有渠道与印度和孟加拉国等国保持沟通。

关于第二个问题，我们已经看到、听到国际上不断出现关于新冠肺炎疫情暴发时间、地点等报道。各国相关领域研究人员都在进行一些科学研究。这些不断印证了病毒溯源是一个复杂的科学问题，应由科学家在全球范围开展国际科学研究与合作，以促进对病毒动物宿主和传播途径的了解，更好预防未来可能出现的风险，保护各国人民的生命安全与健康。

中方将继续积极参与病毒溯源和传播途径全球科学研究，同各方一道，为全球病毒研究和抗疫合作作出积极贡献。

追问：中方是否会在近期同印度和孟加拉国就大坝建设计划进行协商？

华春莹：目前有关项目尚处于前期规划和论证阶段。中方将继续通过既有渠道与印度、孟加拉国及其他有关国家保持良好沟通。

(责编：崔越、常红)