上合高端论坛：挖掘上合组织的经济潜力

部分与会代表合影 主办方提供

人民网北京12月3日电（记者谢亚宏）中国上海合作组织研究中心与中国-上海合作组织国际司法交流合作培训基地12月2-3日在上海政法学院联合举办年终形势研讨会-上合高端论坛2020。会议主题为“疫情形势下上合组织面临的挑战和机遇”。外交部、上合秘书处、上海市政府、陕西省政府、上合青岛示范区、国内上合组织研究机构专家学者及媒体代表约120人出席。

上海政法学院校长刘晓红主持开幕式。中国上海合作组织研究中心主任、中国国际问题研究院院长徐步大使与上海政法学院党委书记夏小和分别代表主办方致开幕词。徐院长表示，今天举行的上合中心年会-上合高端论坛2020有着特殊的背景和意义。百年未有之大变局与百年未遇之大疫情相互交织，彰显了上合命运共同体建设的必要性和紧迫性。夏书记表示，新冠疫情爆发以来，如何有效应对突发重大全球性公共卫生危机，有效实现中国经验的国际借鉴，是摆在上合组织面前的一个重大课题。上海合作组织秘书长诺罗夫、中国政府欧亚事务特别代表李辉、上海市政协副主席周汉民分别致辞。

诺罗夫秘书长向参会代表们介绍了上合组织下一步的工作重心。他表示，疫情给全球公共卫生体系和世界经济造成了严重冲击，上合国家也深受影响。应直面上合组织面临的经济问题和挑战，务实推动成员国在互联互通、数字经济、消除贫困等方面的合作，进一步挖掘上合组织的经济潜力。他还指出，要强化上合组织在应对三股势力、地区移民治理和阿富汗稳定上的作用。鼓励专家学者积极为后疫情时代上合组织发展建言献策。

李辉大使表示，自成立以来，上合组织的初心未改、使命未变。面对这场世纪疫情，上合组织积极发挥自身作用，推动各国坚定弘扬"上海精神"，同舟共济、守望相助、携手抗疫，为当前充满不确定的世界注入了稳定性和正能量。周汉民副主席分别从互信互利，平等协商，尊重多样文明、谋求共同发展三个方面对“上海精神”进行了深入解读，表示在当前经济严重衰退的形势下，要走出危机、走向复苏唯有团结前行。

在主题报告环节，中国-上合组织国际司法交流合作基地、中国-上合组织地方经贸合作（青岛）示范区和上合农业技术交流培训基地（杨凌示范区）代表分别就基地建设情况进行了汇报。中国上海合作组织研究中心秘书长邓浩主持。与会专家学者们围绕欧亚地区形势新变化、新趋势，上合组织合作新挑战、新机遇及上合组织发展新要求、新任务三大议题进行了深入研讨和交流。

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