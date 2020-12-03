新华社北京12月3日电（国际观察）内容有掩藏 追责有难度——澳军战争罪行调查报告的背后

新华社记者

澳大利亚军方公布该国驻阿富汗部队调查报告至今已有半个月，尽管报告证实澳军存在涉嫌战争罪的行为，但报告内容未完全公开，这一调查在移交特别检察官后就没有对外公布实质性进展，澳政府在赔偿受害者的问题上也未表明态度，令各界对澳方能否彻底追责感到担忧。

关键内容大段涂黑

澳军方两周前对外公布的调查报告共465页，其中多处内容被涂黑。对此，军方给出的解释是“出于安全，隐私和法律原因”。

然而，被隐去部分可能正是揭露澳军所犯罪行的关键内容。例如，在报告第103页，被涂黑的一大段文字后面写道：“……但是，本章节描述的可能是澳大利亚军事史上最可耻的一段……”对于调查者到底发现了什么，公众无从得知，只知道相关事件发生在2012年。

而且，报告内容是否只反映了澳军在阿富汗所犯罪行的冰山一角？根据报告，在十余年里有25名澳军人涉嫌参与23起杀害阿囚犯和平民事件，共导致39人被杀害、2人被虐待。但阿富汗人权与民主组织执行主任贾瓦德·扎乌利斯塔尼指出，根据受害者家属和目击者的说法，澳军的实际犯罪行为要远多于被曝光的内容。

事实上，当被问及澳军在阿富汗是否进行了更多杀戮时，澳国防军司令安格斯·坎贝尔承认确实“有这种可能性”。

定罪面临法律障碍

尽管澳政府已任命特别检察官负责调查此事，但《澳大利亚金融评论报》指出，除非修改相关法律，否则很难对涉嫌战争罪的军人定罪。

报告中写道，如果犯罪信息被披露的前提是犯罪嫌疑人受到保护，这将令嫌疑人很难被起诉。但如果没有对嫌疑人的豁免，相关人员就不太可能打破沉默，报告中所描述的犯罪行为也不会被曝光。

《澳大利亚金融评论报》引用澳法院方面的表态称，除非修改《证据法》，否则报告中的相关证据不能用于案件审理。澳大利亚国立大学法律专家戴维·莱茨说，那些证据不论多么有说服力，也可能没有任何用处。

赔偿事宜尚无说法

报告建议，在有可靠信息表明阿富汗人被杀害的情况下，澳大利亚现在就应该赔偿这些遇难者的家属，而无须等到确定刑事责任后，这将是恢复澳大利亚国际声誉的重要一步。

《澳大利亚人报》11月援引阿富汗独立人权委员会的声明说，该委员会呼吁澳政府应倾听阿富汗受害者“对真相和正义的要求”，为受害者提供充分赔偿，并呼吁美国、英国以及在阿富汗驻军的其他国家调查其部队是否存在对阿平民的暴力行为。

关于赔偿问题，澳总理莫里森此前对媒体表示，澳政府现阶段不考虑这一问题。他强调，相关指控必须依照澳法律程序处理。

不过，澳国防部近期对澳大利亚广播公司表示，国防部正在准备一项全面的计划，其中包括就赔偿问题向政府提出建议，但最终决定权仍在政府手中。

(责编：杨光宇)