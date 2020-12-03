环球网评：美国公然为“东伊运”张目是在开历史倒车

11月6日，美国《联邦纪事》网站刊发国务卿蓬佩奥决定，公然撤销对“东突厥斯坦伊斯兰运动”（“东伊运”）的恐怖组织定性，引发舆论哗然。众所周知，“东伊运”是长期在中国境内外从事反华分裂、极端暴力活动的恐怖组织，是给中国人民造成巨大人员伤亡和财产损失的罪魁祸首，是列入联合国安理会1267委员会制裁名单的全球公敌。打击恐怖主义是联合国会员国的共同责任。作为恐怖主义的受害者，作为曾共同将“东伊运”在联合国列恐的国家，美国出尔反尔，公开为“东伊运”“洗白张目”，充分暴露了美方在反恐问题上采取“双重标准”的虚伪本质和对恐怖组织“合则用、不合则弃”的丑恶嘴脸。

针对记者有关美国为何撤销对“东伊运”恐怖组织定性的提问，美国国务院发言人居然堂而皇之地声称，十多年来没有可靠证据显示“东伊运”继续存在。

“东伊运”果真不再活跃吗？近年来，“东伊运”在阿富汗、叙利亚等地流窜，披着宗教外衣传播暴力恐怖思想，利用网络大量发布暴恐音视频，教授恐怖袭击的方法和技能，煽动、策划和实施了一系列暴力恐怖活动，对包括中国在内的世界多个国家和地区构成严重安全威胁。在中国发生的暴力恐怖案件与“东伊运”发布的暴恐音视频有直接关系。2016年“东伊运”等恐怖组织成员共同实施了针对中国驻吉尔吉斯斯坦大使馆的汽车炸弹袭击。对这些铁一般的事实和严重现实危害，岂能视而不见？

美方难道忘记近些年曾出手打击“东伊运”吗？2009年，美国财政部高调宣布对为“基地”组织提供支持的恐怖组织“东伊运”的头目阿卜杜勒·哈克进行经济制裁。负责反恐和金融情报事务的副部长斯图尔特·利维说：“阿卜杜勒·哈克企图在北京奥运会期间发动恐怖袭击，今天我们必须和全世界站在一起，谴责这一野蛮的恐怖主义行径，并在国际金融体系中孤立他。”2010年，美国中情局操纵的无人机在巴基斯坦北瓦济里斯坦地区用导弹击中一辆汽车，炸死多名“东突”分子。2018年，以美军为首的北约联军在阿富汗北部袭击了“东伊运”武装分子的训练营。北约联军认为他们在中国境内外制造袭击，两名该组织的成员还和2002年对美驻吉尔吉斯斯坦大使馆发动恐怖袭击的计划有关。

美国如此对自己做过的事翻脸不认，自我“打脸”，“睁着眼睛说瞎话”，我相信这绝不是因为美国政府“健忘”，背后的原因不言自明。国际社会通力反恐，主要国际恐怖组织已被打散，美国境内近几年未发生大规模恐怖袭击，但恐怖主义依然是国际社会不容忽视的重大威胁。如今，美国单方面否认“东伊运”的恐怖组织性质，是典型的“过河拆桥”，实际上是将恐怖主义变成了其遏制他国的工具，其“以恐遏华”的险恶用心昭然若揭。

事实上，美国不仅在“东伊运”恐怖组织定性问题上反复无常，在其他国家也奉行“双重标准”，对威胁自身安全的行为、个人或实体第一时间予以恐怖主义定性，对威胁竞争对手和非友好国家安全的恐怖组织或个人则网开一面、暗通款曲，甚至公然打着“民主”和“人权”旗号为其辩护。

多家媒体报道，美对曾参与制造古巴民航客机爆炸案、哈瓦那旅游饭店爆炸案并图谋暗杀古领导人卡斯特罗的恐怖分子波萨达·卡里莱斯采取纵容包庇的态度，在其2005年偷渡入美并申请政治避难的情况下，否认知晓其动向。俄多次揭批非政府组织“白头盔”是武装分子组成的恐怖组织，从事摆拍新闻、滥用援助、贩卖人体器官等行径。尽管媒体曝光“白头盔”曾绑架44名儿童用于运输化学武器，并在叙利亚杜马市自编自导自演“被化学武器袭击后的医院”视频，用于栽赃叙利亚政府军对伊德利卜平民发动了化学武器袭击，美方仍置若罔闻，依然大力扶植“白头盔”，特朗普政府向其拨款450万美元。是恐怖分子，还是合作伙伴，对于美国政府来说，标准完全是实用主义的。即使是恐怖组织，只要对地缘战略有用，就要予以支持，就是美国的可用工具。

美式反恐逻辑将美国的虚伪体现得淋漓尽致，美国长期出于大国博弈和地缘政治私利处理反恐问题不得人心，霸权行径招致广泛批评。恐怖主义就是恐怖主义。一切形式和表现的恐怖主义都应该受到国际社会的同声唾弃和共同打击。为恐怖主义张目无异于玩火，玩火者必自焚！奉劝美方不要站在国际正义和公理的对立面，开历史的倒车！（作者安声是国际问题观察员）

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