上合示范区20个重点项目集中开工

日前，位于青岛的中国—上合组织地方经贸合作示范区内，总投资567亿元的20个重点项目集中开工，总投资456亿元的6个项目签约落地。

据了解，本次集中开工的20个项目，总投资567亿元，涵盖基础设施、装备制造、国际物流、现代贸易、双向投资、商旅文化交流、生物医药等7个领域，具有上合元素丰富、业态分布广泛、规划建设高标等特点，包括装备制造项目4个，国际物流、现代贸易、双向投资、商旅文和基础设施建设项目各3个，生物医药项目1个。其中，外资项目占5个。

“疫情期间，看到上合示范区有这么多项目集中开工，我感到很震惊，特别是这些项目中，有很多是面向上合组织和‘一带一路’国家进行经贸往来的，有的是与这些国家进行双向投资的，这让我切身感受到在上合示范区的推动下，上合组织国家和‘一带一路’沿线国家的双边多边合作关系日益密切。”巴基斯坦大使馆上合事务参赞拉姆曼·艾哈迈德说。

京东青岛智能产业园代表介绍，吸引他们入驻的原因，不仅有上合示范区优越的区位、交通、生态条件，最为关键的是上合示范区满满的诚意。目前京东在全力发展技术转型，项目投产后将以京东先进的云计算、大数据、人工智能、供应链技术为依托，建设跨境电商中心、智能物流中心、贸易集散中心、区域采购结算中心等，打造国内一流的智慧物流产业园，拓展国际合作领域。

此外，总投资456亿元的6个大项目集中签约落户上合示范区，涉及高端制造、海洋科技、研发平台、城市综合体等领域，具有投资规模大、科技含量高、牵引力强、“上合”元素丰富等特点。

其中，日本电产电机产业园项目由日本电产株式会社投资建设，将研发生产各类电机产品，达产后预计年产1500万台电机、1500万控制板，产值4亿美元；投资17亿元的中国—巴基斯坦中心项目将设立并运营巴基斯坦英才中心、签证服务中心、产品展示交易中心、双向文化旅游教育交流中心、中巴跨境电商交易中心、金融中心、巴基斯坦投资中心、中巴双向投资企业总部、中巴科创园项目以及巴基斯坦商协会入驻的平台，打造中巴合作的新高地。

上合示范区管委会相关负责人介绍，管委会按照“向地下要空间、向空中要效益”的理念，高标准、高效率进行了示范区10平方公里核心区域规划设计，规划建筑总体量近1700万平方米，本次开工的3个基础设施项目均在核心区内。

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