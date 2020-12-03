理工科留学申请量逐年上升为哪般

日前，启德教育发布《中国学生理工科留学报告》，报告显示，理工科留学申请量逐年上升，计算机科学为理工科留学十大专业之首。

青睐理工科专业

报告显示，自2018年以来，理工科申请数量一直呈上升趋势。2020年因疫情影响，整体留学申请数量出现了下降，但理工科专业的留学申请在所有留学申请中的占比仍保持上升趋势。

另据数据显示，2015-2020年中国学生理工科留学前六大目的地为美国、澳大利亚、英国、中国香港、加拿大、德国。

报告指出，理工科学生更倾向于在硕士阶段留学，其次是本科与博士阶段。2020年，理工科留学硕士阶段占比达到81.17%，而本科阶段则下降至16.62%。理工科留学六大目的地中，除加拿大外，美国、英国、澳大利亚、德国、中国香港的硕士申请占比均在70%以上。而加拿大仍然在本科阶段颇具吸引力。

报告调研数据分析表明，硕士阶段留学生之所以青睐理工科专业是因为“理工科就业面广”“未来想从事理工类的职业”“未来工作薪酬高”；而本科阶段留学生则基于“热爱理工类专业”“理工科就业广”“未来想从事理工类的职业”等因素选择理工科。

值得关注的是，受疫情与签证政策影响，一部分原本只申请美国或澳大利亚的学生选择联合申请英国、加拿大等其他国家与地区。

计算机科学专业是热门

理工科留学热门专业有哪些？报告显示，中国学生理工科留学申请最青睐的十大专业分别是：计算机科学与信息系统、数学、电子电气工程、机械工程、建筑学等。

《2020美国门户开放报告》数据显示，来自中国大陆的学生中，就读人数最多的是数学与计算机科学专业，占比达21.2%。

根据该报告，不同留学阶段对专业的选择也略有不同，在理工科留学的硕士阶段，计算机科学与信息系统申请人数最多，且在近3年所有理工科专业的申请占比中一直处于上升趋势；电子电气工程与机械工程位于其后。而在理工科留学本科阶段，计算机科学与信息系统同样居首，其次是数学、物理学与天文学；同时，基础学科数学近3年在理工科的申请占比也一直处于上升趋势。

相关专家表示，在理工科热门专业申请愈加激烈的当下，申请人的科研能力与实习经历更显重要，建议申请人可以通过参加科研经历或提升职场背景增加砝码。

报告提到，IT/通信/电子/互联网仍是留学生就业首选。中国人民大学中国就业研究所联合智联招聘发布的《2020年大学生就业力报告》数据也显示，当代毕业生倾向的就业行业中，排名第一的是“IT/通信/电子/互联网”。

(责编：艾雯、燕勐)