在卢旺达难民营抗疫的中国姑娘和她的卫生小组

基济巴难民营位于卢旺达西部偏远地区，是该国现存历史最久的难民营，里面生活着约1.7万名难民。早在今年3月卢旺达出现新冠疫情前，由联合国难民署工作人员组成的一支卫生小组就已深入难民营，提前开展防疫工作。

这支卫生小组由中国姑娘朱睿智筹划并牵头成立，主要成员包括她及10多名卢旺达当地人。

2018年，朱睿智申请了中国国家留学基金管理委员会派驻联合国难民署一线的工作。自2019年4月担任联合国难民署驻卢旺达办事处初级专业干事后，她便常驻基济巴难民营所在的卡隆基地区，主要负责难民营的社区保护、教育和性别平等工作。

2020年年初，新冠肺炎疫情在一些国家出现。虽然当时卢旺达尚未出现疫情，但考虑到基济巴难民营拥挤的条件、难民没有勤洗手和戴口罩习惯以及不久前暴发过传染病等因素，朱睿智决定成立一个卫生小组，深入难民营提前开展防疫工作。

卫生小组成员走访难民家庭，调查、了解他们的卫生习惯，并对难民营的供水和卫生设施状况进行检查。卫生小组还培训难民营中负责医疗和供水等工作的难民，动员他们在难民营开展卫生宣传。在卢旺达出现疫情后，这支“难民宣传队”成为难民营中宣传防疫信息的主力军。

此外，朱睿智牵头建立了难民联系短信群、难民营热线电话等，让疫情期间的信息沟通更为顺畅。这些举措都被收入联合国难民署优秀社区工作经验手册。基济巴难民营出现疫情后，为帮助难民了解疫情信息、缓解焦虑，朱睿智还努力推动建立难民营数字化信息分享平台。

今年3月，卢旺达报告第一例新冠确诊病例。由于防控得力，基济巴难民营直至10月才首次出现新冠病例。“我对这1.7万人的健康负有责任，只有预先做好工作，才能提升难民的防护水平。”朱睿智说。

卢旺达西方省新冠患者管理负责人、新冠疫情应对活动协调人梅涅拉斯·恩凯希马纳说：“基济巴难民营的防疫工作十分棘手，在疫情出现前就采取措施非常有必要。”恩凯希马纳表示，朱睿智和她的卫生小组所做的工作值得高度赞扬。

（据新华社电）

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