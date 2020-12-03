疫情之下如何理性留学

全球疫情形势不乐观，国际局势复杂，仍在国外继续学业的中国留学生也面临着健康风险、学习模式变化等挑战……面对这些复杂交错的因素，准备申请2021年出国读书的中国学子该做出什么样的选择？如何理性规划留学？

要不要留学的两难选择

2019年本科毕业的李方岩（化名），为了申请美国高校，毕业后并未选择就业，而是继续为留学做准备。“到美国留学是我上大二时做好的决定，本来计划2019年冬季递出申请，但当时的英文成绩、学术准备等都不够，就打算2020年春季再递交申请，虽然一些知名大学的申请截止时间较早，但我选定的几所大学申请截止时间相对较晚，还能赶得上。”让李方岩没想到的是，突如其来的新冠肺炎疫情打乱了他的计划，赴美国留学、入境都不容易，“那时，我犹豫了，也有些茫然，就搁置了申请计划。”

就在李方岩决定再次启动申请计划时，新冠肺炎疫情全球蔓延。“我和父母就留学产生了严重分歧，尤其是母亲，她建议我放弃留学，在国内工作或报考研究生。”父母的担心，李方岩可以理解，但让他放弃留学，他又觉得会后悔。“出国留学对我来说，是心中的一个梦想，不仅仅是想在专业学习上有所提升，也希望能感受异国文化，开阔自己的视野。”李方岩说。

和父母反复沟通后，李方岩获得了家人支持。11月中旬，他开始准备留学材料。“我选了10多所大学，还是希望能出国读书。”李方岩说。

和李方岩一样，虽然内心有过动摇，但仍坚定选择留学之路的中国学子不少。根据全球高等教育分析机构QS发布的《新冠疫情如何影响全球留学生》显示，中国仅有4%的受访者表示将取消留学计划，48%希望推迟留学。

教育水平仍是重要考量因素

根据新东方前途出国今年发布的《2020中国留学白皮书》，对拟留学的中国学子来说，留学目的国的教育水平仍然是意向留学人群选择留学目的国的主要因素。近年来由于就业压力的不断加大，未来就业受认可程度也成为了该人群在选择留学国家时的重点考察因素之一。

相关专家表示，即使今年的申请季形势复杂，但上述因素仍是中国学子选择留学目的国的重要因素。“健康安全肯定是第一位的，但选择留学国家肯定要先考虑教育水平。”李方岩说，“所以我还是坚持申请之前规划好的美国高校。”

吴娜正在为申请留学英国忙得焦头烂额，其实，她的申请准备从今年5月便开始了。“那时为考雅思四处找考位，也咨询过留学中介英国的留学申请情况，综合评估，觉得今年的留学申请竞争还是很激烈。”吴娜告诉记者，之所以选择申请留学英国，看重的正是英国的教育水平。

相关留学专家建议，考虑到疫情、国际环境等各种因素，建议学子在选择留学目的国时做好备选计划，以应对留学的不确定性。

理性选择留学目的院校

疫情之下，有中国学子分析认为，留学申请竞争会降低。对此，相关留学专家强调，还是要理性看待。首先，大多数高校并不会因为疫情等因素降低录取标准，因此学子不要把留学目标院校定得过高，还是应该根据自己的实际水平、专业兴趣等选择合适的院校。其次，从雅思、托福等考位的紧张程度可看出，留学竞争仍然激烈。无论是哪种原因，都是留学本质的体现——开阔视野、跨文化交流等这些留学价值，并未因疫情等因素让准备出国留学的学子放弃留学。

吴娜对此表示赞同，她的留学目标学校是中等偏上。“我的学术水平比较符合这些学校的录取标准，最重要的是，我喜欢读的专业在这些学校中排名比较靠前。但我确实也考虑到疫情的影响，大胆地申请了剑桥大学，只是想碰碰运气，申请的重点还是放在之前选择好的院校上。”吴娜说。

在第五届新聚合国际教育高峰论坛上，中国教育国际交流协会出国留学服务分会秘书长印凯也建议家长理性地规划留学。首先，要对当前形势有一个客观、积极、正确的研判；第二，要根据孩子的实际学术水平和综合能力来进行规划，不要盲目攀比。他建议，与其当下为了冲刺名校而进行突击式的“背景提升”，不如让孩子尽早选定一样真正喜欢和擅长的事情去做，在某一方面长期坚持，作出亮点。

延伸阅读

留学法国三问

日前，法国高等教育署发布消息，介绍了入境及在法期间的防疫措施以及2021-2022学年度院校申请的相关热点问题。

据介绍，为了应对当前新冠肺炎疫情的发展态势，法国政府采取了一系列对于国际学生的签证利好措施，并将这些措施纳入相应的接待服务中。

问：针对疫情，有哪些措施？

答：开通了在线申请长居服务。法国内政部开展了一项名为在法外籍人员数字管理系统的在线居留申请服务。学生将首先受益于这项服务。有了这项服务，从现在开始，学生们可以在家中提交居留许可申请，无论是获得签证后的第一张居留许可还是续签居留许可。

通过这项措施，留学生不再需要去警察局预约，或是前往警察局提交申请，仅需要在居留签发时亲自到警察局领取。自递交申请至居留签发前的过程中，学生可以随时登录在线个人账户查询申请状态，提交可能需要的补充信息，了解处理机构作出的决定。

此外，法国高等教育机构推出新的陪伴措施。但目前的规定为远程授课：除特殊情况外，全部教学远程进行。大学或将于2021年1月起重新开放。

问：近期，法国推出了哪些留学新政？

答：从2020年11月30日起，中国学生在2020年11月1日至2021年3月5日期间通过Etudes en France平台申请2021年秋季入学申请时，可以享受简化的签证程序，免去面签环节。登录平台的近300所院校可以根据学生在线提交的申请材料发放录取。

从2021年11月1日起，建议希望赴法留学的中国学生无论授课语言为法语或英语，相应的外语水平应高于或至少达到A2。

另外，在80所开放针对中国学生2021年春季入学招生的法国院校中，一部分院校可以提供进入专业之前的法语语言课程。

问：如何确保赴法学子接受到高质量的教育？

答：疫情之前，法国政府在2019年发起了一项名为“法国欢迎你”的留学生接待服务认证，这是一项针对法国高等教育机构国际学生接待服务质量的认证程序，目前已经有89所院校获得认证。

其次，就中国赴法学子而言，2020年1月14日，中法两国签署了关于高等教育学位和文凭互认的行政协议，这不仅标志着双方继续保持信心，也意味着两国教育走向了新的合作之路，特别是为中国高中生提供了无需参加高考，便可以进入法国国家承认的高等教育第一阶段的可能性。

（资料来源：法国高等教育署微信公号）

(责编：艾雯、燕勐)