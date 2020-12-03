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中国常驻联合国代表：中方心系中东和平进程，积极维护国际公理和道义 

2020年12月03日08:29  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国12月2日电（记者 李晓宏）第75届联合国大会2日举行全会，审议巴勒斯坦问题和中东局势。中国常驻联合国代表张军出席会议并阐述中方立场。

张军表示，巴勒斯坦问题是中东问题的核心，关乎地区和平、国际正义和人类良知。中方一贯高度重视巴勒斯坦问题。习近平主席向1日的“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念大会致贺电，重申中方坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，支持有利于推动巴勒斯坦问题和平解决的努力。

张军指出，国际社会应当坚持“两国方案”的正确方向。联合国有关决议、“土地换和平”原则和“两国方案”凝聚了几代人的智慧和心血，是中东和平进程的重要里程碑，必须加以遵守和落实。巴以双方应当坚持和谈战略选择，根据联合国有关决议尽快解决巴勒斯坦被占领土问题，通过和平谈判划定巴以最终边界，不采取导致矛盾激化的行动。

张军强调，国际社会应当形成劝和促谈的更大合力。巴勒斯坦问题不能被边缘化，应当继续放在国际议程的核心位置。任何有关巴勒斯坦问题的解决方案，都必须倾听地区国家特别是巴方声音，兼顾各方关切，避免强加于人。中方欢迎巴勒斯坦总统阿巴斯倡议明年初召开国际和平会议，希望国际社会齐心协力，为解决巴勒斯坦问题创造有利条件。

张军表示，国际社会应当支持巴方改善经济和人道状况。当前尤其要重视新冠疫情对巴勒斯坦造成的冲击，帮助巴人民抗击疫情，恢复经济。今年中国向巴方提供了多批防疫物资，派出了抗疫医疗专家组，还向联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处捐款，并通过工程处向巴勒斯坦、约旦、黎巴嫩、叙利亚境内的巴勒斯坦难民提供个人防护用品。中方将继续为巴方抗击疫情、改善民生提供力所能及的帮助。

张军强调，当前中东地区动荡不安，海湾紧张局势再度升级，令人深感忧虑。中方反对任何加剧地区紧张局势、破坏地区和平稳定的行径，敦促相关各方共同致力于缓解地区紧张局势，维护地区和平稳定。中国是巴勒斯坦人民的真诚朋友，始终心系中东和平进程。中方将继续为维护国际公理和道义、促进中东地区和平稳定作出不懈努力。

(责编：张信凤、常红)
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