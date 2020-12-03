联合国近东救济工程处：期待与中国合作帮助巴勒斯坦抗击新冠疫情

新华社拉姆安拉12月2日电 联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）总干事拉扎里尼2日表示，期待与中国继续加强合作，共同帮助巴勒斯坦难民抗击新冠疫情。

中国政府当天与联合国近东救济工程处在线签署抗疫援助物资交接证书。中国驻巴勒斯坦办事处主任郭伟同拉扎里尼分别代表双方在交接证书上签字。

拉扎里尼在签署仪式上衷心感谢中国政府给予的长期坚定支持，高度赞赏中方援助行动有效缓解近东救济工程处抗疫物资短缺局面，积极评价近东救济工程处同中方之间的良好伙伴关系，期待继续加强合作，共同帮助巴勒斯坦难民渡过难关。

郭伟表示，中方一贯重视和支持近东救济工程处工作。中方向近东救济工程处下属医疗机构援助的抗疫物资和通过近东救济工程处向巴勒斯坦难民提供的防护用品“健康包”已全部运抵交付。

他表示，面对疫情严峻挑战，中方克服困难，及时向巴勒斯坦难民及近东救济工程处施以援手，推动构建人类卫生健康共同体，支持联合国机构和多边主义，支持国际公平正义。中方将一如既往支持近东救济工程处工作，继续为巴勒斯坦抗击疫情提供帮助，为实现中东和平作出积极贡献。

近东救济工程处成立于1949年，主要负责向生活在约旦河西岸、加沙地带以及约旦、叙利亚和黎巴嫩的巴勒斯坦注册难民提供人道主义救助、教育和医疗等服务。

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