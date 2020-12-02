中国有望获得世卫组织“无疟疾”认证

人民网纽约12月1日电（记者 李晓宏）当地时间11月30日，世界卫生组织发布《2020年世界疟疾报告》。报告表示，2019年全球约2.29亿人感染疟疾，4.9万人因病死亡。

这份报告共包含了全球87个国家在疟疾防控方面的最新数据，详细分析了最近20年来全球在应对疟疾方面的进展和挑战。

报告显示，包括中国云南省、柬埔寨、老挝、缅甸、泰国和越南在内的湄公河流域，在面临抗疟药物耐药性挑战的情况下，仍然在最近20年内成功使疟疾患者数量减少了90%。

2019年，中国所在的西太平洋地区共报告疟疾病例约170万例，与2000年的300万例相比下降43%，高风险人群感染率也从5‰降至2‰。其中，中国已连续三年、马来西亚已连续两年没有报告本土病例，两国均有望在2020年实现正式消除疟疾的目标，中国已于近期向世卫组织申请了“无疟疾”认证。

根据世卫组织规定，一个国家或地区至少连续三年确认无本土病例时，即可申请“无疟疾”认证。2000年—2019年，共有10个国家获得了该组织的“无疟疾”认证。

报告指出，与过去几年一样，全球疟疾病例的90%以上仍然集中在非洲地区，2000年以来，非洲国家通过协同努力，已经将因疟疾而死亡的人数从每年约68万人减少到了38万4000人，但2014年至今的进展速度有所减缓。

世卫组织担心，资金短缺与新冠肺炎疫情影响抗疟目标落实。报告发现，在撒哈拉沙漠以南的非洲地区，如果有效抗疟药物的获取出现10%的中断或打乱，就可能使因疟疾死亡的人数增加1万9000人，而25-50%的中断则可能使死亡人数上升4万6000到10万人。

世卫组织在号召各国加大努力和增加投入的同时，也呼吁在疟疾防治方面积极开展创新。世卫组织总干事谭德塞指出，要实现在全球，尤其是在高发病率国家彻底消除疟疾的共同目标，很可能需要目前尚未问世的全新应对手段。为此，世卫组织已在去年9月启动“疟疾挑战”，呼吁全球医学工作者加大研发力度，开发新的抗疟药品和工具。

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