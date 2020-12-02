欧美同学会首届“双创”大赛媒体推介会在京举行

欧美同学会首届“双创”大赛媒体推介会现场。高歌摄

人民网北京12月1日电（高歌）12月1日，欧美同学会（中国留学人员联谊会）在北京举行首届“双创”大赛媒体推介会，介绍欧美同学会首次面向全国举行的“双创”大赛相关情况。欧美同学会党组书记、秘书长王丕君，党组成员、副秘书长程洪明，各赛区承办单位负责人和媒体等50余人参会。

王丕君主持推介会，并介绍了大赛的相关情况。本届“双创”大赛主题为“同心助力复工复产达产，创新创业创造共赢未来”，旨在发挥联系留学人员桥梁纽带作用，为在常态化疫情防控下全面推进复工复产达产、推进产业转型升级和经济高质量发展发挥留学人员独特优势作用，也为海内外高层次留学人才创新创业创造搭建平台。

本届大赛分为启动宣传、报名、海选初赛、赛区决赛、总决赛5个阶段，并按产业设置4个赛区。东部赛区产业方向为人工智能与生物医药，西部赛区产业方向为信息技术，北部赛区产业方向为医养健康，中部赛区产业方向为智能制造。

已在国内落地并完成企业注册的高层次留学人才，注册企业时间不超过5年，均可根据产业类型到各赛区报名参赛。参赛项目可以是参赛者参与或经授权的发明创造或专利技术，也可以是可能研发实现的概念产品或服务。

会上，来自4个赛区的承办单位负责人介绍了本赛区赛事推进情况及区域内城市在创新创业方面的优势。以北部赛区为例，大赛期间北部赛区各省(区、市)拟成立观察团，为参赛方提供更多了解政策、资源对接的机会。山东省欧美同学会作为承办方也将组建专家团，对参赛项目进行辅导，协助开展项目可行性分析、项目风险评估、创业资金需求、投资效益等创业服务，提供当地扶持政策、投融资等方面的对接服务。

随后，来自合肥、西安、济南高新区及郑州航空港经济综合试验区的相关负责人介绍了各自的招商引资、招才引智政策。

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