中国驻东帝汶大使出席 2020年度“中国大使奖学金”颁奖仪式 

颁奖仪式现场 图片来源：中国驻东帝汶大使馆网站

人民网曼谷12月2日电（记者 孙广勇）12月1日，中国驻东帝汶大使肖建国出席在东帝汶国立大学举办的2020年度“中国大使奖学金”颁奖仪式，向共60名获得奖学金的学生颁奖。东高等教育、科学与文化部代表阿帕里西奥，东国立大学校长马丁斯、部分师生及部分学生家长等参加活动。

肖建国大使在致辞中表示，“中国大使奖学金”项目旨在让更多的东优秀和贫困家庭学子得到资助，安心学习，将来投身于东国家建设和中东友好事业。希望学子们发奋学习，掌握知识和本领，成为国家建设和发展的栋梁之才。

肖建国大使指出，“十年树木，百年树人”。中国政府长期支持东教育发展并提供了力所能及的帮助。自2006年起，中方每年向东年轻学子提供数十名赴华留学奖学金名额，迄今已有200多名东学生获得此奖。去年，“中国大使奖学金”项目在东国立大学实施，反应良好。中国使馆希望这一项目将成为中东教育友好合作的一张新名片，让更多东学生了解中国和中东传统友谊，将来有机会到中国参观或学习，做中东友好关系的促进者。

马丁斯致辞表示，东国立大学重视同中方的交流合作，将继续执行好“中国大使奖学金”项目，希望今后能继续加强双方合作。他还勉励获奖同学刻苦学习，提高成绩，不辜负学校及中国大使馆对学生的殷切希望，今后为国家经济社会发展、为中东友谊做出贡献。

获奖学生代表发言感谢中国、感谢中国使馆，表示奖学金减轻了他们的家庭负担，他们会倍加珍惜，倍加努力，争取做一个于家人、于国家有用的人。

颁奖仪式后，肖建国大使向国立大学捐赠了1万只口罩，支持该校防控疫情，并在校方陪同下参观了校区。肖建国大使还接受了东国家通讯社、国家电视台、帝汶邮报等东主流媒体联合采访。

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