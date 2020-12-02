人民网>>国际

中国驻东帝汶大使出席 2020年度“中国大使奖学金”颁奖仪式 

2020年12月02日11:02  来源：人民网-国际频道
 

颁奖仪式现场  图片来源：中国驻东帝汶大使馆网站

人民网曼谷12月2日电（记者 孙广勇）12月1日，中国驻东帝汶大使肖建国出席在东帝汶国立大学举办的2020年度“中国大使奖学金”颁奖仪式，向共60名获得奖学金的学生颁奖。东高等教育、科学与文化部代表阿帕里西奥，东国立大学校长马丁斯、部分师生及部分学生家长等参加活动。

肖建国大使在致辞中表示，“中国大使奖学金”项目旨在让更多的东优秀和贫困家庭学子得到资助，安心学习，将来投身于东国家建设和中东友好事业。希望学子们发奋学习，掌握知识和本领，成为国家建设和发展的栋梁之才。

肖建国大使指出，“十年树木，百年树人”。中国政府长期支持东教育发展并提供了力所能及的帮助。自2006年起，中方每年向东年轻学子提供数十名赴华留学奖学金名额，迄今已有200多名东学生获得此奖。去年，“中国大使奖学金”项目在东国立大学实施，反应良好。中国使馆希望这一项目将成为中东教育友好合作的一张新名片，让更多东学生了解中国和中东传统友谊，将来有机会到中国参观或学习，做中东友好关系的促进者。

马丁斯致辞表示，东国立大学重视同中方的交流合作，将继续执行好“中国大使奖学金”项目，希望今后能继续加强双方合作。他还勉励获奖同学刻苦学习，提高成绩，不辜负学校及中国大使馆对学生的殷切希望，今后为国家经济社会发展、为中东友谊做出贡献。

获奖学生代表发言感谢中国、感谢中国使馆，表示奖学金减轻了他们的家庭负担，他们会倍加珍惜，倍加努力，争取做一个于家人、于国家有用的人。

颁奖仪式后，肖建国大使向国立大学捐赠了1万只口罩，支持该校防控疫情，并在校方陪同下参观了校区。肖建国大使还接受了东国家通讯社、国家电视台、帝汶邮报等东主流媒体联合采访。

(责编：张信凤、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved