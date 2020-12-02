联合国报告：全球三分之二儿童和青年无法在家中上网  

人民网纽约12月1日电（记者 李晓宏）联合国儿童基金会（儿基会）与国际电信联盟（国际电联）11月30日联合发布的一份报告显示，全球有超过20亿25岁以下的儿童和青少年无法在家中上网，占世界儿童和青少年人口总数的三分之二。

报告分析了全球85个国家25岁以下儿童和青少年的家庭网络覆盖情况。根据报告，全球有13亿3岁至17岁的少年儿童无法在家上网，占全球学龄少年儿童总数的三分之二以上，另有63%15岁至24岁青少年无法在家上网，总数接近7.6亿人。

在区域分布方面，家中没有互联网服务的25岁以下青少年大部分居住在南亚，其他分布在东亚和太平洋、西非和中非以及东非和南非地区。

报告发现，在低收入国家，仅有6%的儿童和青少年可以在家中上网，而高收入国家的这一比例则为87%，全球范围内农村和城市儿童能够在家中上网的比例分别为25%和41%。

报告显示，因受新冠疫情影响及学校停课，目前全球仍有近2500万学龄儿童需要大量依赖网络远程授课来接受教育，对于无法在家上网的儿童而言，教育也随之变得遥不可及。网络服务领域的差距使得本就存在于国家和社区之间的不平等越发根深蒂固，而来自低收入国家、农村地区和贫困家庭的儿童和青少年与同龄人之间的差距也越拉越大。

儿基会与国际电联呼吁立即增加投资，弥合儿童与青少年所面临的数字鸿沟。

(责编：张信凤、燕勐)