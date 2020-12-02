南非总统表示在本财政年内创造或支持80万个就业机会   

人民网约翰内斯堡12月1日电（王磊）据南非政府12月1日消息，在1日发布的一份进展报告中，拉马福萨总统介绍了10月中旬宣布的总统就业刺激计划目前取得的进展以及正在进行的基础工作。

作为南非经济重建和复苏计划的一部分，总统就业刺激计划旨在应对新冠肺炎疫情造成的失业率上升，目标是在本财政年度内创造或支持近80万个就业机会。

“这是通过史无前例地扩大公共和社会就业，以及通过保护脆弱部门的现有就业机会和支持生计和企业机会来实现的。”拉马福萨在声明中说，“进度报告显示，已经有超过40万个机会得到支持，有几个项目正处于招募或受益人确定阶段。”而其余的计划也都在按计划完成目标。

截至目前正在进行的方案包括基础教育部在南非各地学校雇用30万名教育和普通学校助理，为学校提供重要支助，并为失业青年提供宝贵的经验。国家艺术委员会与国家电影和视频基金会呼吁支持创意部门和保护文化机构工作岗位。贸易、工业和竞争部扩大了全球商业服务激励措施，以便为业务流程外包部门的年轻人创造就业机会。

公共工程和基础设施部扩大了其在水和能源效率、设施管理、废物管理和农村桥梁方案方面的公共就业方案。环境、林业和渔业部扩大了自然资源管理、环境保护和基础设施方面的公共就业方案。

拉马福萨表示，总统就业刺激计划的实施速度和规模表明了南非政府采取紧急行动支持南非经济复苏的决心。目前共有11个国家级部门和所有9个省负责实施总统就业刺激计划支持的方案。

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