《阿富汗时报》：阿富汗人民对于中国谴责外国军队在阿境内的非法杀戮行径表示欢迎

人民网伊斯兰堡12月1日电（记者 丁雪真）针对澳大利亚总理莫里森要求中国就发布澳军人杀害阿富汗儿童的漫画道歉一事，《阿富汗时报》1日发表社论称，“饱受苦难的阿富汗人民对于中国谴责（外国军队）在阿富汗境内的非法杀戮行径表示欢迎，我们也欢迎其他国家支持将杀害无辜阿富汗人的凶手绳之以法这一立场。”

这篇社论文章带有讽刺意味地写道，中国外交部发言人赵立坚11月30日在社交网络推特上发文称对澳大利亚军人谋杀阿富汗平民和囚犯一事表示震惊，同时严厉谴责此类行径并呼吁追究他们的责任。但这篇推文引用的一张“电脑合成照片”却遭致澳大利亚政府的强烈批评，该国总理莫里森在推文发布后“立即做出反应”，他要求这位谴责澳军人杀害阿富汗平民暴行的中国外交官道歉。

《阿富汗时报》强调，“任何人针对那些严重伤害无辜平民的不人道行径发表谴责，阿富汗人民都热烈欢迎。”

文章认为，中国是一个在本地区具有影响力的大国，中方对此事的严正表态是一个“好的范例”，这意味着“杀害手无寸铁的平民是不可接受的”，也将对有关国家施加压力从而使其难以逃避追责问题。文章同时呼吁其他国家同中国一样，密切关注近20年来外国军队在阿富汗犯下的战争罪行问题。

文章还说，如果犯下这种残酷罪行的凶手逍遥法外，那么阿富汗人民将对西方军队失去信任，并对他们感到更加仇恨。阿富汗人民希望莫里森履行承诺，将凶手绳之以法。

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