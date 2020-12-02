阿联酋驻华大使：共建一带一路  实现中阿共同繁荣  

阿联酋驻华大使阿里·扎希里

人民网北京12月2日电 在阿联酋国庆49周年之际，阿联酋驻华大使阿里·扎希里向人民网发来专稿《成果可喜，未来可期》，总结了中阿建立全面战略伙伴关系以来所取得的成果，并对中阿共建“一带一路”、深化各领域合作前景寄以厚望。

以下为稿件全文：

成果可喜，未来可期

2020年12月2日，阿联酋迎来了第49个国庆日。

在过去的一年里，阿联酋成为阿拉伯世界第一个开展火星探测任务的国家，建成了中东及北非地区的首座核电站。作为阿联酋驻华大使，我既为过去的成绩感到自豪，也对未来充满了自信与希望。

明年，将迎来阿联酋的“金禧之年”——建国50周年大庆，也是中国和阿联酋建交37周年。中阿两国自建交以来一直保持着良好的伙伴关系。 2018年，习近平主席对阿联酋进行了国事访问；2019年，阿联酋阿布扎比王储穆罕默德成功访华。这一系列富有成果的高层互访，开启了两国关系的黄金时代，中阿关系自2018年已经升级为全面战略伙伴关系。双方已经将合作扩大到了气候变化、科技创新、粮食安全、能源安全、金融服务、教育，以及人道主义援助等方方面面，并持续开展广泛的文化与人文交流。

围绕“一带一路”展开的一系列合作是中阿关系的一大亮点。阿联酋是最早加入“一带一路”倡议的国家之一，是中东地区的重要物流枢纽——中方在中东超过60%的贸易量都是在阿联酋进行中转的，阿联酋在经贸领域获益很多。目前，中阿两国的贸易额已达到486.69亿美元，并将力争在2030年将双边贸易额扩大到2000亿美元。与此同时，超过6000家中国企业在阿联酋投资或开展业务，阿联酋在中国参与投资的项目超过650个。目前，中国已成为阿联酋最大的贸易伙伴，而阿联酋已成为中国在阿拉伯世界最大的出口市场和第二大贸易伙伴。

今年，面对突发的新冠肺炎疫情，中国和阿联酋共同进行疫苗研发，取得了令人满意的效果。31000名阿联酋志愿者参与了中国疫苗的临床试验。11月3日，阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆等多名阿联酋政府官员接种了由中国国药集团研发并生产的新冠疫苗。

值此阿联酋国庆之际，我们面向未来，阿联酋将与中国携起手来，继续围绕“一带一路”倡议，深化合作、积极努力，实现两国的共同繁荣。

(责编：张信凤、燕勐)