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中国第8批援东帝汶医疗队开展义诊系列活动 

2020年12月02日09:15  来源：人民网-国际频道
 

人民网曼谷12月2日电（记者 孙广勇）应东帝汶总理鲁瓦克基金会邀请，中国第8批援东帝汶医疗队（以下简称医疗队）联合东帝汶华商联合会（以下简称华商会）自9月19日开展了系列义诊活动，短短2个多月，舟车千里，义诊8次，几乎跨越东帝汶全境，总共诊治患者1500余人次，免费发放药品2200余份，为百余人做心电图、清创、换药，接诊的病患中，年龄最大的102岁，最小的只有2个月。

华商会会长魏远琼（中），医疗队队长 李木生（右）

医疗队的每次义诊地点不乏道路崎岖的山顶和荒凉的孤岛。11月21日，医疗队赴埃尔梅拉县山区义诊，不仅遭遇暴雨、塌方，还坐车经过路面狭窄、急转弯多、没有任何防护的险峻道路，左右摇晃的车辆、颠簸的路况和万丈悬崖时刻挑战着医疗队员们的心理防线。在进亦难退更难的情况下，全体医疗队员们坚定信心，直面风险，毅然向前，一次次圆满完成义诊任务。

开展如此密集的义诊活动，在援东医疗队历史上尚属首次。为保证每次义诊活动顺利开展，医疗队李木生队长周密策划，在使馆领导下，认真协调东卫生部和东国立医院、总理鲁瓦克基金会等部门，确保义诊活动的顺利完成。

每次义诊，总理夫人伊莎贝尔都亲力亲为，全程陪同。受总理夫人影响，华商会主动参与义诊活动，商会会长魏远琼、副会长陈国庆、魏世兴、何敢云、苏传杰轮流到各义诊现场提供帮助。

医疗队每位医生各显所长，各尽其责，充分发挥团结协作的精神，相互补台，相互支持，保证了义诊活动的成功。

重症医学科黄丹医生是多面手，既为病人量血压，测血糖，又帮助其他医生联合会诊疑难病患。他说，系列义诊给我感触最深的不是东帝汶的酷暑炎热，也不是当地的贫困，而是当地人民对医疗的需求和对中国医生的无限信任。作为医疗队队员，我感到无比自豪。

普外科医生向毅每次义诊时病人都很多，但是向医生一直耐心地为每位病人问诊查体发放药品，经他诊治的病人都感激的说Muito Obrigado, Muito Obrigado（十分感谢）。

中医针灸科医生马登尚说，这是我第三次参加国家医疗援外任务，但像这样连续多次密集的义诊还是头一次，本来就容易晕车的我加上道路颠簸，身体不适可想而知。但是想着等待医治的病人，每次义诊我都坚持下来了。

在整个义诊中，华商会认真帮助医疗队疏导、分流病人，担任翻译，为义诊的顺利开展提供了沟通便利，有效加快了义诊进度。魏远琼会长说，中国医疗队甘忍远离亲人之苦、甘冒生命危险，跨海越洋，穿越险峻，为当地人免费送医送药，受到当地人民的广泛赞誉。华商会也将会对部分特别困难的病患进行随访和长期帮扶。

李木生队长在接受东帝汶当地媒体采访时说，除了承担一线出诊、培训当地医疗人员和开展学术交流等任务，医疗队多次深入基层和边远地区义诊，了解当地卫生健康状况，为提高东全民健康作出贡献。这几次义诊的地区位置都很偏远，很多当地人看不起病，医疗队希望通过送医送药形式，为当地居民提供便利的医疗服务。

总理夫人伊莎贝尔对医疗队不辞艰辛，跋山涉水为东帝汶老百姓送医送药表示衷心感谢，她表示，义诊活动极大增进了东帝汶与中国之间的友谊。

今后，医疗队将继续在东帝汶展开巡回义诊活动，惠及更多的当地民众，为中东友谊做出更大贡献。  

第8批援东帝汶医疗队和东帝汶华商联合会合影

(责编：张信凤、燕勐)
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