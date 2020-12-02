新华社南宁12月1日电 题：东博会外国参展商眼中的中国故事

新华社记者

老挝商人陈天是第10次来南宁参加东博会，在老挝国家馆里，陈天的20个展位格外显眼，咖啡、大米、茶叶、家具等具有老挝特色的商品整齐排列。回想当年，陈天跟着父亲第一次来到南宁，当时他们只有2个展位。

借助东博会平台，公司规模越来越大。陈天说：“中国城市发展变化很大，人们生活水平跟10年前比明显提高。在中国投资做生意，各方面条件越来越便利，市场前景越来越好。”

未来中国有哪些对外开放红利，与中方还有哪些合作空间？这是陈天以及许多东盟客商关注的话题。

“随着中国开放程度不断提高，会有越来越多的东盟企业选择中国市场。”泰国商人林战旗说。

林战旗的公司是中国—东盟自由贸易区建设的直接受益者。“我们的商品申请了自贸区原产地证书，切实享受了零关税待遇。”林战旗说，中国未来还将进一步推动贸易和投资自由化便利化，依法保护外资企业合法权益，中国与东盟贸易投资渠道必将进一步畅通，合作关系越来越紧密。

马来西亚水果商麦德民去年第一次参加东博会，其主打产品猫山王榴莲制品成为东博会“爆款”。尽管今年因为疫情没有参加实体展，但他仍在“云”上密切关注东博会动态。他说，中国不断完善的物流和金融系统，让马来西亚冷冻榴莲等东盟产品进入中国市场变得便利。

在陈天的家乡，中老铁路建设正在加速推进。这条北起老挝磨丁口岸、南抵首都万象的铁路，是以中方为主投资建设、中老共同运营并与中国铁路网直接连通的项目。工程竣工后，老挝将由“陆锁国”变成“陆联国”。“明年铁路要通了，以后两国人员往来会很方便，相信经贸合作会不断加深。”陈天说。

越来越多的外国客商选择来中国投资兴业，感受中国的发展脉搏。来自巴基斯坦的伊赫桑·乌拉16年前来到中国，现在在广州经营一家贸易公司，从事巴基斯坦和中国之间的商品进出口生意。

“在中国做生意很安全、很舒心。”伊赫桑·乌拉说，他在中国感受到电子支付的便利、基本公共服务体系的完善以及文化的开放与包容。（执笔记者：卢羡婷；参与记者：陈露缘、吴思思、郭轶凡、雷嘉兴、陈一帆）

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