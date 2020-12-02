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感恩节假期美国航空客流创疫情以来纪录

2020年12月02日08:13  来源：新华网
 

美国感恩节假期迎来自疫情暴发以来最大规模航空客流，11月29日航空客运量接近120万人次。

出行高峰加剧病毒扩散担忧。美国是全球疫情最严重的国家，截至美国东部时间11月30日晚，累计确诊病例超过1350万例，累计病亡超过26万人。

【出行峰值】

美联社报道，截至11月29日的10天内，有4天航空客运量超过100万人次，29日达到美国疫情暴发以来峰值。

去年感恩节前后10天的航空客运量均在200万人次以上。今年规模虽不足去年，仍构成疫情下出行高峰。另外，假日车流同样增加。美国汽车协会先前预计，可能有5000万人出行。

暂时不能确定假期出行对疫情的具体影响。卫生专家预计，新冠住院人数新一波增势可能在10至14天后出现。

专家呼吁民众在感恩节出行后尽可能待在家中。白宫冠状病毒应对工作组协调员德博拉·伯克斯11月29日接受哥伦比亚广播公司采访时说：“如果你的家人出行，你就得假设自己已经暴露于病毒环境并被感染。”

伯克斯呼吁65岁及以上群体格外注意。

今年感恩节是11月26日。作为传统节日，美国人通常会在假期返乡团聚。感恩节次日是被称为“黑色星期五”的购物节。

【确诊高峰】

美国有线电视新闻网报道，美国11月经历前所未有的确诊病例数激增。累计确诊病例中，超过30%在11月确诊。样本检测量也在增加，累计检测样本中，11月检测量占23%。

全美新冠患者住院人数近日连创新高，达到9万人，医疗机构进一步承受压力。

加利福尼亚州长加文·纽瑟姆说，如果不能改变现有趋势，加州住院人数可能在圣诞节时增加到现在的3倍。他考虑在一些感染严重地区实施“居家令”。

过去两周，加州住院新冠病人增加89%，11月30日接近7800人；重症监护病例过去两周增加67%。

西弗吉尼亚州长吉姆·贾斯蒂斯说，西弗吉尼亚州近期将少做可择期的手术，以确保新冠患者收治。

佐治亚州长布赖恩·肯普宣布延长防疫限制措施15天。罗德岛州医院新冠患者收治逼近极限。在堪萨斯州，堪萨斯城医疗系统担忧医护人员出现短缺。

威斯康星州卫生部门11月30日说，全州新冠住院病例超过1800例，近四分之一住院病例接受重症监护。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)
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